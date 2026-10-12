İran, Suudi Arabistan ile Husiler arasında arabuluculuk yapmayı önerdi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile yaptığı telefon görüşmesinde, ülkesinin Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki krizin çözümü için her türlü yardıma hazır olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Erakçi ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı, bölgedeki son gerilim hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erakçi görüşme sırasında, Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki krizi askeri yollarla çözme çabalarının bölgedeki gerilimi daha da derinleştireceğine vurgu yaparak, diyalog önerisinde bulundu.

Erakçi, ülkesinin Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki krizin çözümü ve diyaloğun yeniden başlatılması için her türlü yardıma hazır olduğunu söyledi.



GERİLİMİN TIRMANDIĞI BİR DÖNEMDE GERÇEKLEŞEN GÖRÜŞME



Telefon görüşmesi, Suudi Arabistan'daki havalimanlarına yönelik tekrarlanan saldırılar ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinde yaşanan gerilimin sürdüğü dönemde gerçekleşti.

Başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na 10 Ekim'de düzenlenen saldırıda 13 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Yemen'de hükümete destek veren Arap Koalisyonu, yaptığı açıklamada, cumartesi günkü saldırıdan İran destekli Husileri sorumlu tutmuş ve saldırıya kararlılıkla karşılık verileceğini bildirmişti.



YEMEN'İN BAŞKENTİ SANA 2014'TEN BU YANA İRAN DESTEKLİ HUSİLERİN KONTROLÜNDE

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor .

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.