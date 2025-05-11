İran, tecavüz suçundan hüküm giyen mahkumu idam etti

İranlı yetkililer, 11 Mayıs Pazar günü ülkenin kuzeyindeki Semnan kentinde genç bir kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle mahkum edilen bir erkeği idam etti.



İran Yargı Erki’nin Mizan haber sitesinde paylaşılan bilgilere göre, kimliği açıklanmayan mahkum, “asılarak idam edildi.” Olay hakkında başka detay verilmezken, Mizan’ın haberinde davanın “gerekli yasal formalitelerden” geçtiği ifade edildi.



İran’da tecavüz ve cinsel saldırı da dahil olmak üzere bir dizi suçtan mahkum edilen kişiler idam cezası ile karşı karşıya kalabiliyor. Uluslararası Af Örgütü’nün de aralarında olduğu hak örgütleri, İran’ın Çin’den sonra en fazla sayıda insanı idam eden ülke olduğuna dikkat çekiyor. İran, aralık ayında başkent Tahran’da onlarca kadına saldırı bulunduğu gerekçesiyle mahkum edilen bir erkeği idam etmişti.

