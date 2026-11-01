İran: Tehditlere karşı coğrafi sınır olmaksızın karşılık vereceğiz

İran dini lideri Mücteba Hamaney'in, komutanlara, tehditlere coğrafi sınır tanımadan anında karşılık verme talimatı vermesinin ardından İran Savunma Bakanı Mehrdad Ahlaki Kitapçi, ülkesinin askeri hazırlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran Silahlı Kuvvetlerinin akıllı muharebe gücünü artırma yolunda kararlılıkla ilerlediklerini vurgulayan Ahlaki, şunları kaydetti:

“Silahlı kuvvetlerimizin muharebe gücünü, coğrafi sınır olmaksızın karşılık verebilmek için hızla artırıyoruz. Ne gafil avlanacağız ne de durdurulacağız. Her türlü saldırıya uygun, kesin ve etkili bir cevap verilecek. İran tehditler karşısında gafil avlanmayacak, baskılar karşısında durmayacak ve ilim ile teknoloji alanında ilerleme yolunda başkalarının iradesine bağlı kalmayacak.”