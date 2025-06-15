İran, Tel Aviv'i ilk kez bu füzeyle vurdu: Yakıt ikmaline bile ihtiyaç duymuyor

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, cuma günü başlayan İran'a yönelik kapsamlı saldırıların, ülkesine yönelik bir değil iki “varoluşsal” tehdidi ortadan kaldırmak için gerekli olduğunu öne sürdü.

Netanyahu, İran'ın on yıllardır uyardığı nükleer programının yanı sıra daha yeni bir tehditten söz ediyor: İran'ın bu hafta sonu İsrail'e karşı misilleme olarak fırlattığı 200'den fazla balistik füze.

Amerikan New York Times gazetesine göre İsrail, İran'ı kendi sofistike füzeleriyle vurup Tahran'daki petrol tesislerini ateşe verirken bile İran'ın şiddetli misilleme kapasitesinden korkmaya devam ediyor.

Netanyahu cuma gecesi yaptığı açıklamada, İran'ın üretimi hızlandırdığını ve ayda 300 balistik füze üretmeyi hedeflediğini, bunun da 6 yıl içinde 20 bin füzeye ulaşacağını söyledi. Her birinin İsrail şehirlerine düşmeye hazır “bir otobüs dolusu patlayıcı” gibi olduğunu dile getirdi.

İRAN'IN KAÇ FÜZESİ İSRAİL'İ VURDU?

İsrailli yetkililere göre İran cuma gecesinden bu yana İsrail'e yaklaşık 200 füze ve çok sayıda patlayıcı insansız hava aracı fırlattı. Bunlardan bazıları Tel Aviv'i ve İsrail'in kıyı ovasındaki Ramat Gan ve Rishon LeZion banliyölerini vurdu. Dün gece ise kuzeydeki Hayfa kenti ve çevresine yönelik bir yaylım ateşi düzenlendi.

İsrail basınına göre cuma gecesi ve cumartesi günü gerçekleştirilen füze saldırılarında en az 10 İsrailli sivil öldü, 7'si asker olmak üzere 200'den fazla kişi yaralandı.

İsrail'in baş askeri sözcüsü Tuğgeneral Effie Defrin, dün yaptığı açıklamada İsrail'in hava savunmasının “dünyanın en iyileri arasında” olduğunu ancak "ulaşılamaz" olmadığını söyledi.