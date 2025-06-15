İran, Tel Aviv'i ilk kez bu füzeyle vurdu: Yakıt ikmaline bile ihtiyaç duymuyor
Tel Aviv ve yakınındaki kentler, İran'ın balistik füzelerinin hedefinde. İsrail'e karşı ilk kez "Şahed Hac Kasım" füzesini kullanan Tahran'ın elindeki silahlar merak ediliyor. Netanyahu, "İsrail'i yok edeceği" gerekçesiyle İran’ın füze kapasitesinden endişeli. Peki İran'ın elindeki füzeler ne kadar güçlü?
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, cuma günü başlayan İran'a yönelik kapsamlı saldırıların, ülkesine yönelik bir değil iki “varoluşsal” tehdidi ortadan kaldırmak için gerekli olduğunu öne sürdü.
Netanyahu, İran'ın on yıllardır uyardığı nükleer programının yanı sıra daha yeni bir tehditten söz ediyor: İran'ın bu hafta sonu İsrail'e karşı misilleme olarak fırlattığı 200'den fazla balistik füze.
Amerikan New York Times gazetesine göre İsrail, İran'ı kendi sofistike füzeleriyle vurup Tahran'daki petrol tesislerini ateşe verirken bile İran'ın şiddetli misilleme kapasitesinden korkmaya devam ediyor.
Netanyahu cuma gecesi yaptığı açıklamada, İran'ın üretimi hızlandırdığını ve ayda 300 balistik füze üretmeyi hedeflediğini, bunun da 6 yıl içinde 20 bin füzeye ulaşacağını söyledi. Her birinin İsrail şehirlerine düşmeye hazır “bir otobüs dolusu patlayıcı” gibi olduğunu dile getirdi.
İRAN'IN KAÇ FÜZESİ İSRAİL'İ VURDU?
İsrailli yetkililere göre İran cuma gecesinden bu yana İsrail'e yaklaşık 200 füze ve çok sayıda patlayıcı insansız hava aracı fırlattı. Bunlardan bazıları Tel Aviv'i ve İsrail'in kıyı ovasındaki Ramat Gan ve Rishon LeZion banliyölerini vurdu. Dün gece ise kuzeydeki Hayfa kenti ve çevresine yönelik bir yaylım ateşi düzenlendi.
İsrail basınına göre cuma gecesi ve cumartesi günü gerçekleştirilen füze saldırılarında en az 10 İsrailli sivil öldü, 7'si asker olmak üzere 200'den fazla kişi yaralandı.
İsrail'in baş askeri sözcüsü Tuğgeneral Effie Defrin, dün yaptığı açıklamada İsrail'in hava savunmasının “dünyanın en iyileri arasında” olduğunu ancak "ulaşılamaz" olmadığını söyledi.
İRANLILARIN HEDEF NOKTASI NERESİ?
İran füzelerinin vurduğu yerlerin çoğunun İsrail şehirlerinin içinde olduğu görülüyor. İsrail, İran'ı kasıtlı olarak sivil bölgeleri hedef almakla suçluyor.
Hassas askeri ya da altyapı tesislerinin vurulup vurulmadığı belli değil. Yetkililer, "düşmana" yardımcı olacağını söyleyerek bu tür bilgileri açıklamıyor.
Ancak İsrail nispeten küçük bir ülke. Nüfusunun çoğu kalabalık kıyı ovasında yaşıyor. Ve ordu, nüfusun yoğun olduğu bölgelerin yanı sıra ülkenin daha uzak bölgelerinde de üs ve kamplar bulunduruyor.
Dün erken saatlerde doğrudan isabet alan bir konut bloğu, kafe ve restoranlarla dolu popüler bir eğlence bölgesinin parçası. Aynı zamanda Tel Aviv'deki ana askeri ve hükümet karargahına da yakın. NYT'ye göre büyük olasılıkla hedef burasıydı. Dün ilerleyen saatlerde füzeler liman kenti Hayfa'yı hedef aldı. İsrail'in en büyük petrol rafinerisi Hayfa Körfezi bölgesinde bulunuyor.
İRAN'IN ELİNDE KAÇ FÜZE KALDI?
İsrail ordusu İran'ın balistik füze stoklarını ve füze rampalarını vurarak İsrail'e fırlatmak üzere elinde kalan füze sayısını azaltıyor.
Askeri yetkililer ve uzmanlar İran'ın hala İsrail'e ulaşabilecek menzile sahip yüzlerce, belki de 2 bin kadar, füzesi olduğunu söylüyor. İran şu anki hızıyla füze fırlatmaya devam ederse, büyük olasılıkla bu ateş hızını birkaç gün daha sürdürebilir.
İSRAİL'İ VURAN FÜZELERİN GÜCÜ NE KADAR?
Askeri yetkililer ve uzmanlar ağırlığın değişebileceğini söylese de Netanyahu her bir İran füzesinin 1 tona yakın patlayıcı taşıdığını söyledi.
İsrailli bir uzay ve füze uzmanı olan Tal Inbar, İran'ın balistik füzelerinin 300 ile 700 patlayıcı taşıdığını ve savaş başlığının toplam ağırlığının 1 tona kadar çıkabileceğini belirtti.
İRAN YENİ BİR FÜZE KULLANDI
NYT'ye konuşan uzay ve füze uzmanı Inbar, İsrail'in İran'ın füze kabiliyetleri karşısında şaşırmadığını, İran'ın İsrail'in topraklarına ve çıkarlarına yönelik saldırılarına misilleme olarak Nisan 2024 ve Ekim 2024'te benzer füzelerin hedefi olduğunu söyledi.
Yemen'de İran destekli bir grup olan Husi milisleri de Gazze'deki Filistinlilerle dayanışma içinde olduklarını söyleyerek İsrail'e balistik füzeler fırlatıyor.
Ancak Husiler genellikle günde tek bir füze atıyor ve bunların çoğu İsrail ve Amerikan hava savunma sistemleri tarafından engelleniyor.
Inbar'a göre bu seferki fark, İran'ın hava savunmasını aşmak için aynı anda ateşlediği füzelerin sayısı ve bazı füzelerin düştüğü yerlerin, sadece şok dalgalarının bile büyük hasara yol açtığı yoğun nüfuslu bölgeler olması.
YAKIT İKMALİ GEREKTİRMİYOR
Inbar, dün İsrail ordusu tarafından yayınlanan bazı görüntülerde, İran'ın daha önce İsrail'e atmadığı en az bir füze türünün görüldüğünü söyledi. “Şahed Hac Kasım” olarak adlandırılan bu füze yaklaşık 1.610 metre menzile sahip.
Inbar, bu füzenin fırlatılmadan önce yakıt ikmali gerektirmeyen katı yakıtlı bir füze olduğunu, yani yıllarca yeraltında kalabileceğini ve dakikalar içinde çalışır hale gelebileceğini söyledi.
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