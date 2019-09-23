İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif Amerikan CBS televizyonuna konuştu. Dışişleri Bakanı Zarif Suudi Arabistan'a ait iki petrol tesisine yönelik saldırıların arkasında İran'ın olmadığını söyledi.



İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'a ''savaşa sürükleyecek yalanlar söylendiğini'' iddia etti.



ABD ile konuşmaya açık olduklarını söyleyen Zarif, ''Kalıcı bir anlaşmayı görüşmemiz gerek" dedi.



İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'e ABD ve İran arasında savaşın kaçınılabilir olup olmadığı da soruldu.



Zarif, ''Savaştan kaçınabilir miyiz emin değilim ama savaşı başlatan biz olmayacağız ve ilk başlatan kimse bitiren de o olmayacak'' dedi.

