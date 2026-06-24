İran Trump'ı kitaptan mı çözdü? Hamlelerini "Anlaşma Sanatı" ile yaptı, psikologlar devreye girdi

ABD Başkanı Donald Trump , elindeki kartları yüksekten oynuyor. Bunu, 1987'de kendisi ve gazeteci Tony Schwartz tarafından kaleme alınan "Anlaşma Sanatı" adlı kitaba dayanarak yapıyor.

Amerikan The Wall Street Journal'ın haberine göre, Trump'ın beklenmedik çıkışları, tehditleri ve söylemleri Anlaşma Sanatı kitabında öne sürülen bir müzakere taktiği. Amaç ise karşı tarafta kaygı uyandırıp beklenen tavizleri elde etmek.

TAHRAN YÖNETİMİ DE KİTABI OKUDU

Ancak İranlılar da bunun farkında. Tahran yönetimini temsil eden isimlerin, bu kitabı okuduğu belirtiliyor. Hatta ABD Başkanı'nın verebileceği olası yanıtlar için psikolog ekibine danışıldığı da aktarıldı.

Trump'ın İran 'a yönelik son tehdidi Tahran'ın müzakere ekibinin masadan kalkmasına yol açtı. Galibaf'ın müzakere masasında ABD Başkanı Yardımcısı J.D. Vance'e "Tehdit ve baskı altında asla müzakere etmeyiz." dediği belirtildi.

İranlı yetkililer ve arabulucular, ABD Başkanı'nın tehditlerinin Tahran'daki pragmatik yetkililerin de iknasını güçleştirdiği vurgulandı.

İKİ TARAF DA TAKTİKSEL DAVRANIYOR

The New York Times gazetesi de tarafların karşılıklı olarak birbirlerinin açıklamalarını yalanlamasını bir taktik olarak değerlendirdi.

Trump, açıklamalarıyla tercih ettiği sonuçları bir yan anlaşma gibi sunuyor. Böylece İran'ı olası nihai anlaşmanın unsuru olarak köşeye sıkıştırmaya çalışıyor.

Tahran'ın karşı taktiği ise Washington'dan gelen söylemlerde doğruluk payı olsa dahi derhal bu ifadelerin reddedilmesi. Böylece, hem anlaşma için bir pay bırakılmış hem de ABD'nin söylemleri savuşturulmuş oluyor.

ABD merkezli düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsünün İran uzmanı Suzanne Maloney'e göre, bu noktaya ulaşması taraflar arasındaki uçurumun da ne kadar büyük olduğunu gösteriyor.