İran, Trump’ı yalanladı: “Görüşme talebinde bulunulmadı”

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Tahran’ın Washington ile müzakerelerde bulunmak” istediği yönündeki sözlerine yanıt verdi. Bekayi, “Görüşme için bizim tarafımızdan Amerikan tarafına hiçbir talepte bulunulmamıştır” ifadelerini kullandı.



İsrail ve İran arasında İsrail’in saldırısıyla başlayan, İran’ın misilleme saldırıları ve ABD’nin İran’daki üç nükleer tesise saldırılarıyla tırmanan savaş, İran’ın ABD’ye misilleme saldırısından bir gün sonra ilan edilen ateşkesle sona ermişti. ABD Başkanı Trump, dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldiği Beyaz Saray’da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “İran görüşmelerini planladık. Konuşmak istiyorlar”demişti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, “Görüşme için bizim tarafımızdan Amerikan tarafına hiçbir talepte bulunulmamıştır” diyerek bu iddiayı yalanladı.



İRAN KAMUOYU, PEZEŞKİYAN’A TEPKİLİ



Öte yandan, yakın zaman önce ABD’li gazeteci Tucker Carlson’a röportaj veren İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile görüşmelerin yeniden başlamasına destek veren ifadeler kullanması üzerine eleştirilerle karşı karşıya kaldı.



İsrail 13 Haziran’da İran’ın nükleer programına yönelik olduğunu söylediği saldırıyı düzenlediğinde İran ve ABD arasındaki nükleer görüşmeleri devam ediyordu. Pezeşkiyan, Carlson ile yaptığı ve dün yayınlanan röportajda, İran’ın iki taraf arasında güven yeniden inşa edildiği sürece görüşmelere devam etmek ile ilgili hiçbir sorununun olmadığını söyledi. İranlı bazı isimler ise bu ifadeleri “fazla yumuşak” buldu.



Kayhan gazetesinde yayınlanan başyazıda, “Aynı Amerikalıların Siyonistler ile birlikte zaman kazanmak ve saldırıya hazırlanmak için müzakereleri kullandığını unuttunuz mu?” sorusu yöneltildi.



Bir diğer muhafazakar gazete Javan da İran Cumhurbaşkanı’nı hedef alarak ifadelerinin “bir fazla yumuşak olduğu” yorumuna yer verdi. Gazetenin değerlendirmesinde, “Amerikalı bir sunucu ile sohbetin gerçek anlamının kelimeler halkın Amerika’ya olan öfkesini ve topyekûn güvensizliğini yansıttığında iletilmiş olduğuna inanıyoruz” denildi.

"BUNUN ÇOK ÖNCE YAPILMASI GEREKİYORDU"



Reformcu Ham Mihan gazetesinde ise farklı bir yaklaşım hakimdi. Pezeşkiyan’ın “olumlu yaklaşımını” öven gazete, “Bu röportajın uzun zaman önce yapılmış olması gerekiyordu” yorumunu yaptı. Gazetenin haberinde, “İranlı yetkililer, maalesef uluslararası ve Amerikan medya sahnesinde yoktu” ifadelerine yer verildi.