İran, Trump'ın parasını istediği üssü vurdu (ABD'nin Irak'taki üsleri)

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esad hava üssünü onlarca füzeyle vurduğunu duyurdu. Pentagon'dan yapılan açıklamada da el-Esad ve Erbil üslerine 12’den fazla balistik füze ile saldırı düzenlendiği bildirildi. ABD üslerine düzenlenen saldırıda ölü ya da yaralı sayısı hakkında henüz bilgi yok.

ABD’nin bölgede İran tarafından hedef olarak seçilen Ayn el-Esad ve Erbil üsleri ABD askerleri tarafından yoğun olarak kullanılan üslerinden ikisi.

K1 üssü Kerkük civarında, Haris üssü Süleymaniye’de, Taci üssü Bağdat’ın kuzeyindeki üs, Victory üssü Bağdat Uluslararası Havalimanı’nın içinde bulunduğu üs.

ABD’nin Irak’ta 9 üssü bulunuyor. Bu 9 üste yaklaşık 5 bin ABD askeri var. Bu askerlerden önemli bir bölümü ve muharip birlikler Ayn el-Esad’da konuşlanmış durumda. Suriye’den çekilen askerlerin bir bölümü Kayarra ve Ayn el-Esad’a kaydırıldığı biliniyor.

Üslerin hepsi muharip kabiliyete sahip ama en önemli iki tanesi Erbil ve Ayn el-Esad üsleri. Bu üslerin en büyük özelliği özellikle Suriye’yi de kontrol eden iki büyük üs olması.

ZARİF: SALDIRININ DÜZENLENDİĞİ ÜS HEDEF ALINDI"

İran Dışişleri Bakanı Zarif saldırının yapıldığı üssün Kasım Süleymani’nin vulduğu üs olduğunu ve ‘Orantılı bir saldırı olduğunu’ söyledi.

Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51 maddesi uyarınca meşru müdafaa yaptıklarını belirten Zarif, "Vatandaşlarımız ve üst düzey yetkililerimize yönelik korkakça saldırının düzenlendiği üs hedef alınarak orantılı bir yanıt verildi ve tamamlandı. Çatışmaların tırmanması ya da savaş peşinde değiliz. Ancak her türlü saldırganlığa karşı kendimizi koruyacağız" dedi.

Amerikan medyasından Fox News, Amerikalı üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberinde, füzeler Amerikan üslerinin çevresine ve etrafına düştüğü yönünde bir paylaşım yaptı.

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