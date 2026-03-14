İran Türkiye'ye hem teşekkür ediyor hem füze atıyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından Türkçe bir mesaj yayımladı. Arakçi mesajda Türkiye’ye teşekkür etti.



Arakçi paylaşımında, "Ramazan’ın bu mübarek günlerinde kardeş Türk milletinin ve dost Türkiye Cumhuriyeti’nin İran halkı için ettiği dualar ve gösterdiği dayanışma bizler için büyük bir güç ve moral kaynağıdır" dedi.



İran’ın egemenliğini ve halkının güvenliğini kararlılıkla savunmaya devam edeceğini belirten Arakçi, "Adaletin ve barışın galip geleceğine inanıyoruz. Dualarınız ve desteğiniz için içtenlikle teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

HATAY VE GAZİANTEP'E FÜZE PARÇALARI DÜŞMÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 9 Mart'ta İran'dan ateşlenen balistik füzenin Türk hava sahasında etkisiz hale getirildiğini bildirmişti. Bazı mühimmat parçalarının Gaziantep’e düştüğü, olayda can kaybı olmadığı da belirtilmişti. Olayla ilgili İran büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrılarak izahat istenmişti.4 Mart'ta da yine İran’dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasından geçerek Hatay bölgesinden Türk hava sahasına yönelen bir füze, NATO Hava Savunma Sistemleri tarafından imha edilmişti. Önleyici bir füzenin parçası Hatay Dörtyol’da açık bir alana düşmüş, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmamıştı. 13 Mart 20026 tarihinde de bir İran füzesi imha edildi. Türkiye, İran'ın inkarlarına rağmen bu füzelerin İran topraklarından ateşlendiğine emin ve sorunu ciddi olarak gözden geçiriyor.

İRAN FÜZELERİNE KARŞI MALATYA'YA PATRIOT KONUŞLANDIRILACAK

Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk hava sahasının korunması amacıyla yeni bir adım atmıştı. Milli Savunma Bakanlığı, Malatya'ya Patriot Hava Savunma Sistemi konuşlandırılacağını bildirmişti.