İran: UAEA'ya ve denetimlerine artık güvenmiyoruz

İsrail’in 13 Haziran'da Tahran'a saldırması ve İran'ın misilleme yapmasıyla başlayan savaş onuncu gününe girdi.

İlk gün nükleer alanında çalışan 9 bilim insanını öldüren İsrail, ardından nükleer tesisleri de vururken karşılıklı saldırılarla birlikte karşılıklı açıklamalar da sürüyor.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ülkesinin nükleer tesislerine saldırıları kınamayan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nı (UAEA) eleştirdi.

"DENETİMLER CASUSLUK ARACI"

UAEA ve Başkanı Rafael Mariano Grossi'ye, ajansın denetimlerine güvenmediklerini belirten İslami, denetimleri İsrail için casusluk aracı olarak kabul ettiklerini söyledi.

"Nükleer tesislerimize saldırı düzenlendiğine göre, Ajans neden ses çıkarmıyor? Yasaları ve tüzükleri bu tür eylemleri yasaklamıyor mu?" diyen İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami, İsrail'in saldırdığı tesislerin UAEA'ya kayıtlı ve denetim altındaki tesisler olduğunu ifade etti.



İslami, "İsrail rejiminin son saldırganlığının ardından İran'ın nükleer programı daha hızlı ve katlanarak devam edecek." diye konuştu.