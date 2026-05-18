İran: Umman Körfezi'ni gemi mezarlığına çeviririz
18.05.2026 10:10
Umman'ın Hürmüz kıyısındaki Musandam açıklarında bekleyen gemiler
İran, ABD ablukasını sona erdirmezse Umman Körfezi'ni gemiler için 'mezarlığa' çevireceği tehdidinde bulundu.
Körfez'de gerilim sürerken İran ve ABD arasında karşılıklı tehditler devam ediyor. İran, ABD'nin deniz ablukasına karşı ABD ile çatışmaya gireceği tehdidinde bulundu. Ülkenin dini liderinin üst düzey askeri danışmanı, gerilimlerin tırmanmaya devam etmesi halinde Umman Denizi'nin ABD gemileri için bir "mezarlığa" dönüşebileceği konusunda uyardı.
İran devlet televizyonunda yayınlanan açıklamalarda, İran'ın Askeri İstişare Konseyi üyesi Tümgeneral Muhsin Rezai, “ABD'ye askeri olarak tavsiyem, Umman Körfezi gemileriniz için bir mezarlığa dönüşmeden önce geri çekilmeleridir. Aksi takdirde, anladığımız kadarıyla deniz ablukası bir savaş eylemidir ve buna karşılık vermek doğal hakkımızdır” dedi.
Rezai, İran'ın gösterdiği sabrın baskı veya tehditleri kabul etmek olarak yorumlanmaması gerektiğini söyledi ve “Şimdiye kadar sabırlı olmamız, bunu kabul ettiğimiz anlamına gelmez” dedi.
Ayrıca, Washington'ın bölgedeki rolünü sürdürmek için bir zamanlar kullandığı gerekçelere artık sahip olmadığını savundu. “Amerika buraya geliyor ve savaş gemilerini getiriyor. Düşmanı kim? Bir zamanlar Sovyetler Birliği ile yüzleşmek için geldiklerini söylüyorlardı.” "Sovyetler Birliği artık yok," dedi.
Rezaei, Hürmüz Boğazı'nın her zaman ticarete açık kaldığını ve reddedilen şeyin ticari hareketlilikten ziyade yabancı askeri harekatlar olduğunu savundu.
"Hürmüz Boğazı ticarete açık, ancak askeri yığılmalara ve güvenliği istikrarsızlaştırma girişimlerine kapalı olacak," dedi.