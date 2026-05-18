İran: Umman Körfezi'ni gemi mezarlığına çeviririz

Körfez'de gerilim sürerken İran ve ABD arasında karşılıklı tehditler devam ediyor. İran, ABD'nin deniz ablukasına karşı ABD ile çatışmaya gireceği tehdidinde bulundu. Ülkenin dini liderinin üst düzey askeri danışmanı, gerilimlerin tırmanmaya devam etmesi halinde Umman Denizi'nin ABD gemileri için bir "mezarlığa" dönüşebileceği konusunda uyardı.

İran devlet televizyonunda yayınlanan açıklamalarda, İran'ın Askeri İstişare Konseyi üyesi Tümgeneral Muhsin Rezai, “ABD'ye askeri olarak tavsiyem, Umman Körfezi gemileriniz için bir mezarlığa dönüşmeden önce geri çekilmeleridir. Aksi takdirde, anladığımız kadarıyla deniz ablukası bir savaş eylemidir ve buna karşılık vermek doğal hakkımızdır” dedi.