İran uzaya araştırma uydusu fırlattı

İran, "Çemran-1" adlı araştırma uydusunu uzaya fırlatarak 550 kilometre mesafedeki yörüngeye başarılı şekilde yerleştirdiğini duyurdu.

İran uzaya araştırma uydusu fırlattı

resmi haber ajansı IRNA'ya göre, "Çemran-1" adlı yerli üretim araştırma uydusu Kaim-100 uydu taşıyıcı roketi tarafından fırlatıldı.

Yaklaşık 60 kilogram ağırlığındaki araştırma uydusu 550 kilometre mesafeye başarılı şekilde yerleştirildi.

Devrim Muhafızları Ordusuna ait Kaim-100 adlı katı yakıtlı uydu taşıyıcı roketinin, Kasım 2022’de yörünge altı test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiği bildirilmişti.

ABD ve Batılı müttefikleri, İran’ın balistik füze faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2231 sayılı kararına aykırı olduğunu, İran’ın "Orta Doğu ve Avrupa’yı tehdit eden kıtalar arası balistik füze programını uydu faaliyetlerinin arkasına gizlediğini" iddia ediyor.

Tahran ise geliştirilen füzelerin konvansiyonel olduğunu ve nükleer anlaşmayı destekleyen 2231 sayılı BMGK kararına uygun olduğunu savunuyor.

İran, ocakta da "Sureyya" adlı uzaktan algılama uydusunu fırlatarak, 750 kilometre mesafedeki yörüngeye başarılı şekilde yerleştirdiğini duyurmuştu.

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