İran ve ABD anlaşma için pazarlık ediyor: "Yaptırımları kaldırın"

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İran'ın ABD 'ye sunduğu son teklifte Tahran'a uygulanan yaptırımların kaldırılmasının, dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılmasının ve ülkeye uygulanan deniz ablukasının sona erdirilmesinin yer aldığını söyledi.

Garibabadi ayrıca, teklifin Lübnan da dahil olmak üzere tüm cephelerdeki savaşın sona erdirilmesini, ABD güçlerinin İran'a yakın bölgelerden çekilmesini ve savaşın neden olduğu yıkımı karşılayacak tazminat ödenmesini de içerdiğini belirtti.

TRUMP SALDIRIDAN VAZGEÇTİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silah edinmesini engelleyecek bir anlaşmaya varılması halinde ABD'nin memnun olacağını söyleyerek 19 Mayıs'ta bir saldırı planlandığını ancak bu saldırının Tahran'la müzakerelerin devam edebilmesi için ertelediğini açıkladı.