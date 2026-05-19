İran ve ABD anlaşma için pazarlık ediyor: "Yaptırımları kaldırın"
19.05.2026 10:21
İran ile ABD arasında anlaşma pazarlığı sürüyor. Saldırı tehditleri gölgesinde gerçekleşen pazarlıklara dair İran açıklama yaptı.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İran'ın ABD'ye sunduğu son teklifte Tahran'a uygulanan yaptırımların kaldırılmasının, dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılmasının ve ülkeye uygulanan deniz ablukasının sona erdirilmesinin yer aldığını söyledi.
Garibabadi ayrıca, teklifin Lübnan da dahil olmak üzere tüm cephelerdeki savaşın sona erdirilmesini, ABD güçlerinin İran'a yakın bölgelerden çekilmesini ve savaşın neden olduğu yıkımı karşılayacak tazminat ödenmesini de içerdiğini belirtti.
TRUMP SALDIRIDAN VAZGEÇTİ
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silah edinmesini engelleyecek bir anlaşmaya varılması halinde ABD'nin memnun olacağını söyleyerek 19 Mayıs'ta bir saldırı planlandığını ancak bu saldırının Tahran'la müzakerelerin devam edebilmesi için ertelediğini açıkladı.
İSRAİL İKİNCİ KEZ GÜVENLİK KABİNESİNİ TOPLADI
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'la yeniden çatışma olasılığını görüşmek üzere yeniden güvenlik kabinesini topladı.
İsrail basını, toplantıda İran'a yönelik yeni bir Amerikan saldırısının "ne zaman olacağı değil, olup olmayacağı" sorusunun konuşulduğunu öne sürdü.
Olası bir saldırının önceki operasyonlardan farklı olacağı ve Trump'ın şimdiye kadar vurmaktan kaçındığı yerleri hedef alabileceği iddia edilirken İran'la olası bir başka çatışma beklentisiyle hazırlıkların ve önlemlerin zaten alındığı ifade edildi.