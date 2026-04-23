İran ve ABD, Hürmüz'deki kontrolü elden bırakmıyor

İRAN 'DA İDAMLAR DEVAM EDİYOR

İran medyasının 23 Nisan'da bildirdiğine göre, İran, hem sürgündeki bir muhalif grupla hem de İsrail istihbarat servisiyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle mahkum edilen bir kişiyi idam etti.

DİPLOMASİ MASASINDA SONUÇ ÇIKMADI

Diplomatik sahada ise İran, ABD ’nin deniz ablukasını sürdürmesini "savaş nedeni" olarak niteleyerek ateşkes uzatmasını kabul ettiğine dair bir açıklama yapmadı.

İran Meclis Başkanı ve başmüzakereci Muhammed Galibaf, ablukanın kaldırılmaması durumunda tam bir ateşkesin mantıklı olmadığını ve dünya petrol ticaretinin önemli kısmının geçtiği Hürmüz Boğazı 'nın mevcut ihlaller altında açılmasının imkansız olduğunu söyledi.

ABD ordusunun abluka kapsamında bugüne kadar 30'dan fazla gemiyi geri çevirdiği ve Asya sularında da en az 3 İran bandıralı tankere müdahale ettiği belirtiliyor.

PENTAGON'DA ÜST DÜZEY İSİM GÖREVDEN ALINDI

Savaş-ateşkes ikilemi sürerken Pentagon'da da üst düzey bir isimin daha üstü çizildi. ABD Donanma Sekreteri John Phelan'ın görevden alındığı açıklandı. Phelan'ın yerine Vietnam kökenli Hung Cao'nun vekaleten görevi devraldığı belirtildi.

Barış süreci için Pakistan'ın İslamabad'da yürüttüğü arabuluculuk çabaları, tarafların 21 Nisan'da yapılması beklenen görüşmelere katılmaması nedeniyle sonuçsuz kaldı.

ABD tarafı İran'ın nükleer programını tamamen durdurmasını ve yüksek derecede zenginleştirilmiş uranyumdan vazgeçmesini şart koşuyor. İran yönetimi ise yaptırımların kaldırılmasını, savaş tazminatı ödenmesini ve boğaz üzerindeki kontrolünün tanınmasını talep ediyor. Ayrıca İran, Hizbullah ile İsrail arasında bir ateşkes sağlanmasını müzakereler için ön şart olarak öne sürüyor.