İran ve ABD'ye ateşkes planı sunuldu. İran ateşkesi reddetti, savaşı önleyecek garantiler istedi

Reuters, İran ve ABD için çatışmaları sona erdirmek için iki aşamalı bir anlaşma planın hazırladığını duyurdu. Habere göre plan anlaşmadan önce ateşkes, ardından nihai bir anlaşma öngörüyor. Habere göre, plan için Pakistan Genelkurmay Başkanı, ABD Başkan Yardımcısı ve İran Dışişleri Bakanı ile ayrı ayrı görüştü.

Planda, İran'ın nükleer silahtan vazgeçmesi, yaptırımların kaldırılması ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması gibi maddeler yer alıyor.

Bu anlaşma planının bugün kabul edilmesi gerektiği belirtilirken, kabul edilirse hemen ateşkes ilan edilecek ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması gerekecek. Planı Pakistan taraflara sundu.

Plan kabul edilirse ateşkes ilan edilecek, Hürmüz Boğazı trafiğe açılacak ve iki hafta içinde anlaşma yapılacak.

Reuters'a konuşan bir İranlı üst düzey yetkili, Tahran'ın Pakistan'ın önerisini aldığını ve teklifin gözden geçirildiğini söyledi. İranlı yetkili, Tahran'ın herhangi bir zaman çizelgesi kabul etmediğini ve karar verme için herhangi bir baskıyı kabul etmediğini söyledi.

İranlı yetkili, Tahran'ın Hürmüz'ü “geçici bir ateşkese karşılık” açmayacağını ve Tahran'ın ABD'nin kalıcı bir ateşkese hazır olduğuna inanmadığını ifade etti.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, İran'ın ateşkes konusundaki pozisyonunun aracılar vasıtasıyla iletildiğini ve mesaj alışverişinin devam ettiğini söyledi. Sözcü, İran'ın ABD ile ateşkesi reddettiğini ve savaşın yeniden başlamasını önleyecek garantiler talep ettiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran'ın ABD'ye diplomatik yanıtını “formüle ettiğini” ve zamanı geldiğinde açıklayacağını ifade etti..

Anadolu Ajansı'na konuşan Pakistanlı bir yetkili, İran'ın Trump'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin "süre sınırı"ndan "koşulsuz" geri çekilmesini istediğini ve diyaloğa “zorlanamayacağını” söyledi.

İRAN ORDUSU: SAVAŞ DÜŞMAN PİŞMAN OLANA KADAR SÜRECEK

İran Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya, "Gelecekteki saldırıları engellemek için düşmanı pişmanlık duyacağı noktaya getirene kadar savaşa devam edeceklerini" söyledi. Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, Ekreminiya, ABD ve İsrail'in İran'a karşı savaşında hedeflerine ulaşamadığını savundu. Ekreminiya, "Düşmanı bu noktaya getirmek, gelecekte savaşın tekrarını önlemek için bir zorunluluktur çünkü bu hedefe ulaşılırsa, caydırıcılık düzeyi düşmanın bir daha ülkeye karşı harekete geçmeye cesaret edemeyeceği şekilde artacaktır." dedi.