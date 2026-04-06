İran ve ABD'ye ateşkes planı sunuldu. Plan için bugün karar verilebilir

Reuters, İran ve ABD için çatışmaları sona erdirmek için iki aşamalı bir anlaşma planın hazırladığını duyurdu. Habere göre plan anlaşmadan önce ateşkes, ardından nihai bir anlaşma öngörüyor. Habere göre, plan için Pakistan Genelkurmay Başkanı, ABD Başkan Yardımcısı ve İran Dışişleri Bakanı ile ayrı ayrı görüştü.

Planda, İran'ın nükleer silahtan vazgeçmesi, yaptırımların kaldırılması ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması gibi maddeler yer alıyor.

Bu anlaşma planının bugün kabul edilmesi gerektiği belirtilirken, kabul edilirse hemen ateşkes ilan edilecek ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması gerekecek. Planı Pakistan taraflara sundu.

Plan kabul edilirse ateşkes ilan edilecek, Hürmüz Boğazı trafiğe açılacak ve iki hafta içinde anlaşma yapılacak.