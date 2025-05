İran ve Fransa arasında "Cannes" krizi

İran, Fransa Dışişleri Bakanı'nın Cannes Film Festivali'nde ödül alan İran yapımı bir filmi "rejime karşı bir direniş simgesi" olarak tanımlamasına tepki göstererek Fransız temsilciyi Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı.



Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Cannes’da Altın Palmiye ödülüne layık görülen "It Was Just An Accident" adlı filmi övgü dolu sözlerle anmıştı.



Film, İranlı muhalif yönetmen Jafar Panahi’nin imzasını taşıyor ve Vahid adlı bir karakterin hapishanede gördüğü işkencenin ardından, kendisine bu acıları yaşattığına inandığı kişiyi kaçırmasını konu ediyor. Vahid, zanlıyı tanımak için onu diğer eski mahkûmlara göstererek kuşkularını teyit etmeye çalışıyor.

Yıllardır uygulanan yurt dışı yasağının ardından ilk kez Cannes’a gidebilen Panahi, filmde kendi tutukluluk sürecinden ve cezaevinde tanık olduğu hikâyelerden ilham aldığını söylemişti.