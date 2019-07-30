Hürmüz Boğazı'nda ortak tatbikatla ilgili açıklamayı Rusya Deniz Kuvvetleri Günü kutlaması için St. Petersburg'da bulunan İran Deniz Kuvvetleri Komutanı yaptı.
İranlı komutan ülkesinin Rusya ile askeri iş birliği mutabakatı imzaladığını söyledi.
İranlı komutan, "İran ile Rusya deniz kuvvetleri, Hint Okyanusu, Mekran Denizi, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda ortak tatbikat düzenleyecek" ifadelerini kullandı.
Ortak tatbikatın yıl sonuna kadar gerçekleştirilmesini beklediklerini söyledi.
İran ve Rusya'dan Hürmüz Boğazı'da ortak tatbikat
NTV HaberDünya
İran ile Rusya Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda tatbikat düzenlemeye hazırlanıyor. Ortak askeri tatbikatın yıl sonuna kadar gerçekleşmesi bekleniyor.
Hürmüz Boğazı'nda ortak tatbikatla ilgili açıklamayı Rusya Deniz Kuvvetleri Günü kutlaması için St. Petersburg'da bulunan İran Deniz Kuvvetleri Komutanı yaptı.