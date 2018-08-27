İran Tasnim haber ajansına göre anlaşmaya iki ülke savunma bakanlarının Şam'daki görüşmesi sırasında imza atıldı.
Anlaşmanın içeriği hakkında bilgi verilmedi. İran Savunma Bakanı Emir Hatemi iki günlük ziyaret için pazar günü Suriye'ye gitti.
Amerikan Ulusal Güvenlik danışmanı John Bolton geçen hafta İran'ın Suriye'deki birliklerini geri çekmesi gerektiğini söylemişti.
Üst düzey İranli yetkililerden Bolton'a yanıt gecikmedi. İranli yetkililer, Esad'ın daveti üzerine Suriye'de bulunduklarını ve yakın zamanda bu ülkeden çekilmeyi düşünmediklerini söyledi.
İran ve Suriye'den askeri işbirliği anlaşması
NTV HaberDünya
İran ve Suriye arasında askeri işbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşmanın içeriği hakkında bilgi verilmedi.
İran Tasnim haber ajansına göre anlaşmaya iki ülke savunma bakanlarının Şam'daki görüşmesi sırasında imza atıldı.