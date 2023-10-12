İran ve Suudi Arabistan arasında kritik görüşme

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Muhammed Cemşidi, görüşmenin içeriğine ilişkin açıklama yaptı.



Buna göre, Tahran ve Riyad ilişkilerinin 7 yıl aradan sonra yeniden kurulmasının ardından Reisi ile Selman arasında ilk kez gerçekleştirilen ve 45 dakika süren telefon görüşmesinde, Filistin'deki durum ele alındı ve İsrail tarafından Filistinlilere karşı işlenen savaş suçlarının durdurulmasının gereği vurgulandı.



Reisi ile Selman görüşmesinde, İslam dünyasının birliğinin önemine dikkat çekilerek, Gazze'de sivil yerleşim yerlerine yönelik ağır saldırılarını sürdüren Tel Aviv yönetimine ABD tarafından verilen destek eleştirildi.