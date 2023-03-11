İran ve Suudi Arabistan, Çin'in arabuluculuğunda diplomatik ilişkilerin kurulması için anlaştı

İran ve Suudi Arabistan, Körfez'de istikrar ve güvenliği tehdit eden ve Yemen'den Suriye'ye Orta Doğu'daki çatışmaları körükleyen düşmanlık yıllarının ardından ilişkileri yeniden kurma konusunda anlaştı.



Çin'in aracılık ettiği anlaşma, iki rakip Orta Doğu gücünün üst düzey güvenlik yetkilileri arasında Pekin'de daha önce açıklanmayan dört günlük görüşmelerin ardından duyuruldu.



İran, Suudi Arabistan ve Çin tarafından yapılan açıklamaya göre Tahran ve Riyad diplomatik ilişkileri yeniden başlatma ve iki ay içinde büyükelçilikleri yeniden açma konusunda anlaştı. Açıklamada "Anlaşma devletlerin egemenliğine saygı ve içişlerine karışmama ilkelerinin teyidini de içeriyor." denildi.

Suudi Arabistan, Riyad'ın Şii bir Müslüman din adamını idam etmesi üzerine iki ülke arasında çıkan anlaşmazlık sırasında Tahran'daki büyükelçiliğinin basılmasının ardından 2016 yılında İran ile ilişkilerini kesti.

