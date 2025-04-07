İran: Yanıt mektubu iletildi, ABD'nin kararı bekleniyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin dış politika gündemi ve bölgesel gelişmelere ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD ile doğrudan ya da dolaylı müzakerelerin başlama olsasılığını değerlendiren Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın istediği şekilde doğrudan müzakerelere girmeyeceklerini ve önerdikleri dolaylı müzakere formatı için Washington'un kararını beklediklerini bildirdi.



“UMMAN BU GÖREV İÇİN BAŞLICA ADAY OLACAKTIR”



ABD ile müzakere ihtimalinin sorulması üzerine İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "İran'ın yanıt mektubu ABD'ye iletildi. ABD'nin bu konudaki kararını bekliyoruz. Diğer tarafların dolaylı müzakereleri ilerletmedeki katılımlarının sicili açıktır. Böyle bir süreç şekillenirse, Umman bu görev için başlıca aday olacaktır" dedi.



Bekayi, ABD ile dolaylı müzakerelerin başladığına dair haberlerin doğru olmadığını söyledi. ABD'nin muhtemel saldırısının sorulmasına üzerine ise Bekayi, herhangi bir saldırıya güçlü şekilde karşılık vereceklerini vurguladı.



Fox Business Network'e 7 Mart'ta röportaj veren Trump, İran lideri Hamaney'e bir mektup gönderdiğini açıklamıştı. Trump, "Onlara, 'Umarım müzakere edersiniz çünkü askeri olarak girmemiz gerekirse bu korkunç bir şey olacak' diyen bir mektup yazdım" demişti.



AVRUPA İLE BAKAN YARDIMCISI DÜZEYİNDE GÖRÜŞME



Nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları Almanya, İngiltere ve Fransa ile teknik nükleer görüşmelerin yapıldığını söyleyen Bekayi, yakında bu görüşmelerin bakan yardımcıları düzeyinde gerçekleştirileceğini ifade etti. Bekayi, anlaşmanın diğer tarafları Rusya ve Çin ile de teknik görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.



“GAZZE’DE EŞİ GÖRÜLMEMİŞ BİR FELAKETLE KARŞI KARŞIYAYIZ”



İsrail’in Gazze’ye devam eden saldırılarını da değerlendiren Bekayi, "Uluslararası sistemin onlarca yıldır dayandığı uluslararası hukukun tüm norm ve kurallarının ihlal edilmesi bakımından eşi benzeri görülmemiş bir felaketle karşı karşıyayız. Refah ve Batı Şeria'da aynı anda işlenen suçlar, Siyonist rejimin ABD'nin desteğiyle yürüttüğü politikanın, ne yazık ki Filistin'i bir millet olarak bölgeden yok etmek ve onları anavatanlarından sürmek olduğu konusunda şüpheye yer bırakmıyor" diye konuştu.



“NÜKLEER SİLAH” İDDİASINA RET



Ülkesinin nükleer silah üreteceğine dair iddiaları bir kez daha reddeden Bekayi, "Bütün bu suçlamalar İran'a baskı yapmaya yöneliktir. Biz bütün baskılara ve iddialara rağmen nükleer programımıza devam ettik çünkü onun barışçıl niteliğine güveniyoruz." şeklinde konuştu.



Bekayi, İran'da aşırı muhafazakar bir gazetenin "Kasım Süleymani'nin intikamı için ABD Başkanı Donald Trump'a suikast" tehdidinde bulunmasına ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine "Tepkiler o kadar sıradışıydı ki yanıt vermeye değmez. Biz tutumumuzu defalarca dile getirdik. İranlı kahramanların katledilmesi affedilecek bir konu değil ve bu konu İran halkının zihninde her zaman yer alacak ancak İran her zaman adaleti hukuki yollardan arayacağını açıklamıştır ve bu konudaki süreç devam etmektedir" dedi.