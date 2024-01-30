İran yanlısı Hizbullah'tan geri adım: Artık ABD üslerini vurmayacağız

İran yanlısı Kataib Hizbullah örgütü, bundan böyle Amerikan üslerini hedef almayacaklarını duyurdu.

Açıklama Ürdün'de 3 Amerikan askerinin öldüğü saldırıdan sonra geldi.



Irak merkezli örgüt, Gazze halkını başka yollarla savunmaya devam edeceklerini kaydetti.

Amerika, Ürdün'deki saldırıdan Kataib Hizbullah'ı sorumlu tutmuştu. Örgütün tek taraflı ateşkes duyurusundan saatler önce Amerikan Başkanı Joe Biden, 3 askerin ölümüne verecekleri yanıtı kararlaştırdığını ilan etmiş, ancak detay vermemişti.

Örgütün açıklamasının ardından Iraklı bir yetkili, "Çok ileri gittiklerini anladılar" diye konuştu.

Irak'taki en güçlü Şii örgüt olan Kataib Hizbullah, Gazze savaşının başından beri Amerikan üslerine 150'den fazla saldırı gerçekleştirdi.

ABD ÜSSÜNE SALDIRIDA 3 ASKER ÖLMÜŞTÜ



ABD Başkanı Joe Biden, ABD üssüne saldırıyla ilgili yaptığı ilk açıklamada "İran tarafından desteklenen ve Suriye ile Irak'ta faaliyet gösteren radikal militan gruplar tarafından gerçekleştirildiğini biliyoruz" demişti.



Biden, saldırıyla ilgili son iki günde Ulusal Güvenlik Konseyi'ni üç kez toplamış ve ülkesinin bu saldırıya nasıl karşılık vereceğini değerlendirmişti.



ABD'li yetkililer ise saldırı sonrasında İran’ı suçlayan açıklamalar yapmıştı.



ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da "Biz (bu saldırıya) karşılık vereceğiz ve bu karşılık çok katmanlı olacak, aşamalar halinde ve uzun süreli şekilde gerçekleşecek" demişti.



Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby ise söz konusu saldırıya "uygun karşılığı" verme noktasında kararlı olduklarını vurgularken, "İran'la bir savaş peşinde değiliz, rejimle askeri bir çatışma peşinde değiliz" ifadesini kullanmıştı.



ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığınca (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada Ürdün'ün kuzeydoğusunda tek yönlü yapılan insansız hava aracı saldırısı sonucu 3 ABD askerinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı belirtilmişti.