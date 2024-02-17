İran yeni hava savunma sistemlerini tanıttı

Yemen'deki İran destekli Husi militanlarının Gazze Şeridi ile dayanışma amacıyla Kızıldeniz'de ABD, İngiltere ve İsrail bağlantılı gemilere bir dizi saldırı düzenlemesiyle bölgedeki gerilim giderek artıyor.



Gerilim artarken İran bugün yerel üretim "Arman anti-balistik füze sistemi" ve "Azarakhsh alçak irtifa hava savunma sistemi" de dahil olmak üzere yeni silahlarını tanıttı.



Araca monteli iki sistemin açılış töreni, İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Ashtiani'nin huzurunda gerçekleşti.



IRNA, "Ülkenin savunma ağına yeni sistemlerin girmesiyle İran İslam Cumhuriyeti'nin hava savunma kabiliyeti önemli ölçüde artacak" dedi.



Arman füze sisteminin "120 ila 180 km mesafedeki altı hedefe aynı anda karşı koyabildiği", Azarakhsh füze sisteminin ise "dört atışa hazır füzeyle 50 km menzile kadar hedefleri tespit edip yok edebildiği" belirtildi.



Haziran ayında İran, yetkililerin ilk yerli üretim hipersonik balistik füzesi Fattah'ı 1 bin 400 kilometre menzilli olarak tanıtmıştı.



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