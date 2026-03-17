İran'a ABD asker mi çıkaracak? Donanma gemileri Singapur'a geldi

ABD Donanması'na ait amfibi hücum gemisi USS Tripoli İran'a asker mi taşıyor? İran'a ABD asker çıkaracak mı? İran Savaşı 18. gününde devam ederken Pentagon, Pasifik Okayunusu'nda konuşlu hızlı müdahale gücünü Orta Doğu'ya gönderdiğini duyurdu. Birimin nereye konuşlandığı tam olarak bilinmezken USS Tripoli'nin yaklaşık 2 bin 200 personel taşıyarak bölgeye hareket ettiği belirtiliyor.

Geminin deniz piyadesi ve denizciyi Orta Doğu'ya taşdığı öne sürülürken, USS Tripoli Singapur açıklarındaki Malakka Boğazı'nda görüntülendi. Pentagon'un konuşlandırma emri verdiği Okinawa merkezli 31. Deniz Seferi Birimi Güney Çin Denizi'nin güneybatı ucunda görüntülendi.

Marinetraffic.com verilerine göre, "belirlenemeyen bir ABD savaş gemisi" olarak tanımlanan takip rotası, geminin 11 Mart'ta Okinawa'dan ayrıldığını, Güney Çin Denizi üzerinden geçerek Salı sabahı saatte Singapur'a yaklaştığını gösterdi. Güvenli operasyonlar için yoğun deniz trafiğinin olduğu bölgelerde AIS transponderlarını açık tutan gemi, böylece konumunu ifşa etmiş oldu. ABD Donanması'nın 5. ve 7. Filoları konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

USS Tripoli tarafından taşınan 31. Deniz Seferi Birimi, komuta, kara muharebesi, hava muharebesi ve lojistik muharebe olmak üzere dört ana unsurdan oluşuyor. Genellikle tahliye görevleri ile baskın ve saldırı gibi gemiden kıyıya hareketlilik gerektiren amfibi operasyonlar için kullanılan bu birimler, hem kara hem de havacılık muharebe bileşenlerine sahip bulunuyor. Ayrıca bu özel birliklerin bazı unsurlarının özel operasyonlar için eğitildiği de biliniyor.