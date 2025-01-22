İran'a ait savaş uçağı düştü

İran'da askeri uçak düştü, uçakta bulunan 2 pilot ise yaralı olarak kurtuldu.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Hemedan Vali Yardımcısı Hamza Emrayi, olaya ilişkin açıklamada bulundu.



Emrayi, askeri uçağın Hemedan'ın Kebuderaheng ilçesinde düştüğünü, kazanın nedeninin ise araştırıldığını söyledi.



Uçağın pilotlarının düşüş öncesinde uçaktan ayrıldıklarını belirten Emrayi, pilotların hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını aktardı.



Uçağın türü hakkında bilgi verilmezken, gerekli açıklamaların daha sonra yapılacağı ifade edildi.