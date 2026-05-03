İran’a ait süpertanker ABD ablukasını deldi

Denizcilik izleme platformu TankerTrackers, İran Ulusal Tanker Şirketi’ne ait çok büyük ham petrol tankeri sınıfındaki bir geminin ABD donanmasını atlatarak Uzak Doğu’ya ulaştığını bildirdi.

Paylaşılan bilgilere göre tanker, 1 milyon 900 bin varilden fazla ham petrol taşıyor. Yükün değerinin yaklaşık 220 milyon dolar olduğu ifade edildi.

“HUGE” İSİMLİ GEMİ İZİNİ KAYBETTİRDİ

“HUGE” isimli tanker, en son bir hafta önce Sri Lanka açıklarında tespit edildi. Gemi şu anda Endonezya’daki Lombok Boğazı üzerinden Riau Takımadaları yönünde ilerliyor.

KONUMUNU GÖSTEREN SİNYAL KAPATILDI

Tanker, 20 Mart’ta Malakka Boğazı’ndan İran ’a doğru yola çıktığı sırada Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) sinyallerini kesmişti. AIS sisteminin kapatılması, geminin hareketlerinin izlenmesini zorlaştırdı.