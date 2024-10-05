İran'a missilleme tartışmaları: İsrail, nükleer tesisler için garanti vermedi

Füze saldırıları sonrası İsrail'in İran'a vereceği karşılığa ilişkin tartışmalar sürüyor.

Amerikan televizyonu CNN, olası saldırıda nükleer tesislerin hedef alınıp alınmayacağı konusunda bir iddiayı aktardı.

Habere göre ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine saldırmayacağına dair Başkan Joe Biden yönetimine güvence vermediğini söyledi.



ABD'li yetkili, bu konuda sorulan soruya: "(İsrail'den) Gücün yanı sıra biraz bilgelik görmeyi umuyor ve bekliyoruz ancak bildiğiniz gibi bunun garantisi yok" yanıtını verdi.



Öte yandan, eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ise CNN'e verdiği mülakatta, Biden'ın "Eğer onların (İsrail'in) yerinde olsam petrol sahalarından farklı alternatifleri düşünürdüm" şeklindeki açıklamasını eleştirdi.



İran'ın "ABD'nin düşmanı", İsrail'in ise "müttefiki" olduğunu belirten Bolton, "Bence Başkan, İsrail'in seçeneklerinden bahsederek çok büyük bir hata yapıyor" diye konuştu.



Bolton, "İsrail ne yapmalı?" sorusu üzerine de şu yanıtı verdi: "İsrail, İran'ın nükleer silah programını ortadan kaldırmalı, ABD de İsrail'e yardım etmeli. Bunu yapmanın tam zamanı."



İRAN'IN İSRAİL'E FÜZE SALDIRISI



İran Devrim Muhafızları Ordusu, 1 Ekim'de İran'ın "ulusal güvenliğini" hedef alan İsrail'e füze saldırısı düzenledi. Saldırının Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık düzenlendiği belirtildi.

İran devlet televizyonu, İsrail'e yaklaşık 200 füzenin atıldığını ve hipersonik Fettah-1 füzelerinin de ilk kez kullanıldığını duyurdu.



Saldırının ardından İran'ın "büyük bir hata" yaptığını söyleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İran, bunun bedelini ödeyecek" açıklamasını yaptı.

İsrail Savaş Kabinesi de İran'a "sert karşılık verme" kararı aldı.