İran'a özel harekat planı. ABD ve İsrail uranyumu almak istiyor iddiası

Axios haber sitesine göre, konuyla ilgili bilgi sahibi 4 kaynak, ABD'nin İran'ın nükleer silaha sahip olmasını önlemek amacıyla İsrail ile bazı konuları değerlendirdiğini öne sürdü.

Habere göre, savaşın ilerleyen aşamasında özel kuvvetlere bağlı askerlerle İran'a operasyon yapılabilir.

Amaç, Tahran'ın elindeki yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş 450 kilogram uranyumu ele geçirmek.



TRUMP SORULDU, YALANLAMADI

ABD Başkanı Donald Trump'a bu iddia soruldu. Trump, "göreceğiz, bunu daha konuşmadık" yanıtını verdi.

Trump, “Uranyumun henüz peşine düşmedik. Ama bunu daha sonra yapabiliriz. Şu anda yapmayacağız. Belki daha sonra yaparız.” diye konuştu.



SINIRLI VE ÖZEL BİR OPERASYON OLABİLİR

Trump, "Hangi koşullarda kara birlikleri göndereceksiniz?" sorusuna da "çok iyi bir neden varsa olabilir" dedi.

Ancak Axios'un haberinde bahsedilen bir kara harekatı değil. Sınırlı sayıda özel harekat askeriyle uranyumun bulunduğu tesise ya da tesislere bir operasyondan bahsediliyor.



Habere göre operasyonu Amerikalı ya da İsrailli askerlerin mi yapacağı yoksa ortak bir opesyon mu olacağı belirsiz.



İki ülkenin de İran ordusunun, operasyona katılan askerlere ciddi bir tehdit oluşturmayacağından emin olduktan sonra bu operasyonu gerçekleştirmeyi planladığı belirtildi.



URANYUM İÇİN İKİ SEÇENEK BULUNUYOR

Axios'a konuşan Amerikalı yetkili, iki seçenek olduğunu söyledi. ilki, uranyum stoğunun İran dışına çıkartılması.

İkincisi ise bulunduğu yerde seyreltilmesi.



İkinci seçenek için operasyona, muhtemelen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan nükleer bilimcilerin de katılması gerekiyor.



URANYUMUN NEREDE OLDUĞU BELLİ DEĞİL

Amerikalı yetkili yanıt bekleyen iki soru olduğuna dikkat çekti. Öncelikle uranyum stoğunun nerede olduğunun bilinmesi gerekiyor. İkincisi soru ise nasıl alınacağı ve muhafaza edileceği.

Amerikalı ve İsrailli yetkililere göre stoğun büyük bölümü İsfahan'daki tesisin yeraltı tünellerinde, geri kalanı ise Fordo ve Natanz'da bulunuyor.



11 NÜKLEER BOMBA YAPILABİLİYOR



Uranyumun, zenginleştirme oranının birkaç hafta içinde silah yapılabilecek seviye olan yüzde 90'a çıkarılabileceği belirtiliyor.



450 kilogram uranyumla 11 nükleer bomba yapılabiliyor.

Axios, Amerikan Yönetimi içinde, İran'ın Hark Adası'nın ele geçirilmesinin de tartışıldığını iddia etti. Buşehr Limanı'ndan 55 kilometre uzaklıktaki ada, İran'ın ham petrolünün yüzde 90'ının ihraç edildiği terminal.