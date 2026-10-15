İran'a saldırı basına sızdı, B-2'ler geri döndü

ABD Başkanı Trump , 3 Kasım seçimleri öncesi mitinglerine devam ediyor.

Arizona'da düzenlenen seçim mitinginde gündeme ilişkin açıklamalar yapan Trump, bir süre önce İran'a yönelik bir saldırı planının sızıntı nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

B-2 hayalet bombardıman uçaklarının " İran’a yönelik saldırılar" için yola çıktığını belirten ABD Başkanı, ancak saldırı yapılmadan bu bilginin basın kuruluşlarına sızdırıldığını ifade etti.

"ESKİDEN SIZINTI YAPANLARI VURURDUK"

Sızıntının CNN ve New York Times gibi bazı medya kuruluşlarında çıktığını ve İranlıların saldırıdan haberdar olduğunu dile getiren Trump, "Birisi sızdırdı. Bu kişiler hapse girip ömür boyu hapiste olmalılar. Ancak bana kalırsa, bu sızıntıyı yapanlar vurulmalı. Eskiden sızıntı yapanları vururduk." dedi.

Söz konusu saldırı planına ilişkin bazı detayları da paylaşan Donald Trump, uçakların saldırı günü "Missouri'den saat 12.07'de kalkacağının", varış saatinin sızdırıldığının ve bunun kabul edilemez bir durum olduğunun altını çizdi.

"SALDIRI İKİ GÜN SONRA YAPILDI"

ABD Başkanı, B-2 saldırılarını o gün iptal etmek durumunda kaldıklarını ve iki gün sonra gerçekleştirdiklerini anlattı. Amerikan ordusunun faaliyetlerine ilişkin bu tür sızıntıları yapanların kesinlikle affedilmemesi gerektiğini vurgulayan Trump, bu kişilerin ülkenin ulusal güvenliğini tehlikeye attığını savundu.