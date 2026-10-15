İran'a saldırı basına sızdı, B-2'ler geri döndü
15.10.2026 03:05
ABD İran saldırılarında hayalet uçak olarak bilinen B-2 bombardıman uçaklarını sık sık kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, bir süre önce İran'a yönelik bir saldırının zamanlamasının haber kuruluşlarına sızdırılmasının ardından B-2 hayalet uçaklarının geri döndüğünü açıkladı.
ABD Başkanı Trump, 3 Kasım seçimleri öncesi mitinglerine devam ediyor.
Arizona'da düzenlenen seçim mitinginde gündeme ilişkin açıklamalar yapan Trump, bir süre önce İran'a yönelik bir saldırı planının sızıntı nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.
B-2 hayalet bombardıman uçaklarının " İran’a yönelik saldırılar" için yola çıktığını belirten ABD Başkanı, ancak saldırı yapılmadan bu bilginin basın kuruluşlarına sızdırıldığını ifade etti.
"ESKİDEN SIZINTI YAPANLARI VURURDUK"
Sızıntının CNN ve New York Times gibi bazı medya kuruluşlarında çıktığını ve İranlıların saldırıdan haberdar olduğunu dile getiren Trump, "Birisi sızdırdı. Bu kişiler hapse girip ömür boyu hapiste olmalılar. Ancak bana kalırsa, bu sızıntıyı yapanlar vurulmalı. Eskiden sızıntı yapanları vururduk." dedi.
Söz konusu saldırı planına ilişkin bazı detayları da paylaşan Donald Trump, uçakların saldırı günü "Missouri'den saat 12.07'de kalkacağının", varış saatinin sızdırıldığının ve bunun kabul edilemez bir durum olduğunun altını çizdi.
"SALDIRI İKİ GÜN SONRA YAPILDI"
ABD Başkanı, B-2 saldırılarını o gün iptal etmek durumunda kaldıklarını ve iki gün sonra gerçekleştirdiklerini anlattı. Amerikan ordusunun faaliyetlerine ilişkin bu tür sızıntıları yapanların kesinlikle affedilmemesi gerektiğini vurgulayan Trump, bu kişilerin ülkenin ulusal güvenliğini tehlikeye attığını savundu.
Savaş, 28 Şubat 2026'da ABD ve İsrail'in Tahran'da, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülğü saldırılarıyla başladı.
SEÇİMDEN ÖNCE YENİ SALDIRI YAPILACAK MI?
Öte yandan, savaşın tamamen bitirilmesi için pazarlıklar aracılar eliyle yürütülürken, Axios haber sitesi Trump ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ABD ara seçimleri öncesi İran'a bir saldırı başlatmayı değerlendirdiğini yazdı.
Kaynaklara göre, saldırıyı en çok isteyenler Savunma Bakanı Pete Hegseth ve İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir. Zamir'in ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine'e saldırılar başlarsa İsrail'de seçimin ertelenebileceğini söylediği belirtiliyor.
Tahran da, ABD'de 3 Kasım'daki Kongre seçimlerinden sonra yeniden başlamasını bekledikleri Washington ile yeni bir savaşa hazırlanıyor. Trump yönetiminin seçimden sonra yeni bir savaş başlatabileceğine kanaat getiren İran yönetimi, ABD'ye karşı caydırıcı adımlar da atmaya çalışıyor. Son uydu fotoğrafları, İran'ın nükleer tesisler ve sınır bölgelerinde savunmayı artırdığını gösteriyor.