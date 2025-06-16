İran’a saldırı Gazze’yi gölgeledi: İsrail'in asıl amacı ne?

İsrail’in İran’a düzenlediği ani saldırı, Gazze’de süren insani krizi dünya gündeminden adeta sildi.

İsrail ordusu, önceliğini İran tehdidine kaydırırken, Gazze’deki çatışmalar ikinci plana itildi. Ancak bölgedeki insani dram tüm şiddetiyle devam ediyor.



SALDIRININ ARDINDAN GIDA DAĞITIMI DURDU



Saldırının hemen ardından, Gazze’deki gıda dağıtımı durdu. Fransa ile Suudi Arabistan arasında Filistin devletinin tanınmasını kolaylaştırmayı hedefleyen kritik bir zirve ise süresiz olarak ertelendi. Böylece hem diplomatik umutlar askıya alındı hem de uluslararası baskı aniden zayıfladı.



Filistin Kurtuluş Örgütü'nün eski danışmanlarından siyaset bilimci Xavier Abu Eid, "İsrail'in İran'a saldırması Gazze savaşının bittiği anlamına gelmiyor. Bugün yine onlarca kişi öldü, tek fark bu artık manşet olmayacak." diyerek uluslararası ilgisizliğe tepki gösterdi.



İSRAİL'İN ASIL AMACI NE?



Uzmanlara göre İsrail, İran saldırısıyla hem Tahran ile ABD arasındaki diyaloğu baltalamak hem de Filistin lehine yükselen uluslararası destek dalgasını kesmek istiyor.



Avrupa’da Gazze’deki sivil ölümleri ve Batı Şeria’daki yerleşimci şiddetine karşı yükselen tepkiler, Netanyahu hükümeti için diplomatik baskıyı artırmıştı.



Avrupa Birliği, İsrail ile olan kapsamlı ticaret anlaşmasını insan hakları temelinde gözden geçirme kararı almıştı. Fransa, Kanada, Norveç ve İngiltere ise bazı İsrailli bakanlara yaptırım uygulamıştı.



TEPKİLER YERİNİ DESTEK MESAJLARINA BIRAKTI



Ancak şimdi bu diplomatik baskılar yerini, Tel Aviv’e düşen İran füzeleri karşısında İsrail’e verilen destek mesajlarına bıraktı.



Batılı hükümetler, İsrail’in Gazze’deki savaşını eleştirmeyi askıya alırken, Macron gibi liderler İran saldırılarının Gazze’yi unutturmaması gerektiğini vurgulasa da bu çağrılar pratikte karşılık bulmuyor.



GAZZE YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR



Bu arada Gazze halkı, hem savaşın hem de iletişim kesintilerinin gölgesinde yaşam mücadelesi veriyor.



BM’nin açıklamasına göre, bölgedeki internet ve telefon altyapısı ağır hasar aldı ve İsrail, acil onarım başvurularını haftalardır reddediyor. Bu yüzden halk, İsrail ordusunun tahliye uyarılarına veya yardım duyurularına ulaşamıyor.



YARDIM DAĞITIMI ASKIYA ALINDI



ABD ve İsrail destekli Gazze İnsani Yardım Fonu (GHF) bile bu koşullar altında yardım dağıtımını askıya aldı.



Ancak halk, kurumun sadece Facebook üzerinden yaptığı duyurulardan habersiz olduğu için yardım merkezlerine akın etmeye devam ediyor.



"GAZZE, DÜNYANIN KALANINDAN KOPTU"



Al Jazeera muhabiri Anas al-Sharif son durumu, “Gazze dünyanın geri kalanından tamamen kopmuş durumda. Kıtlık derinleşiyor, kuşatma sertleşiyor, ölüler her yerde.” ifadeleriyle anlatıyor.



İsrail’in İran saldırısı, bir yandan bölgesel tansiyonu artırırken diğer yandan Gazze’de yaşanan insani krizin görünmez kılınmasına neden oldu.



Açlık, ölüm ve çaresizlikle kuşatılan Gazze halkı, bir kez daha uluslararası gündemin sessiz kurbanı haline geldi.