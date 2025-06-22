İran’a saldırılar ABD siyasetini de sarstı: Trump için azil çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’daki üç nükleer tesise saldırı düzenlenmesi emrini vererek ülkesini 10 gündür devam eden İsrail-İran savaşına dahil etmesi, ABD siyasetinde de sarsıntı yarattı. Trump’ın partisi Cumhuriyetçilerden çoğu isim saldırılara desteğini dile getirirken, Demokrat Partili Ro Khanna ve Bernie Sanders gibi isimler kararı kınadı.



“HEP BİRLİKTE BARIŞ İÇİN DUA EDELİM”



The Guardian gazetesinin haberine göre, Trump’ın İran’a saldırı kararına tepki gösteren Demokrat Partili Kongre üyesi Ro Khanna, Kongre’nin bu tür bir karar ve saldırıyı öncesinde onaylaması gerektiğine işaret etti.



Khanna ve Trump’ın partisinden Cumhuriyetçi Kongre üyesi Thomas Massie, Trump’ın İsrail'in yanında İran’a karşı savaşa girmesi için Kongre’nin onayını almasını öngören bir tasarı sunmayı planlıyordu.



Khanna, saldırıların ardından X hesabından yaptığı paylaşımda, “Trump, Kongre’nin yetkilendirmesi olmadan İran’ı vurdu” diyerek “Amerika’nın Ortadoğu’da bir başka sonsuz savaşın içine çekilmesini engellemek adına” Massie ile birlikte hazırladıkları tasarının oylaması için başkent Washington D.C.’ye geri dönmek gerektiğini belirtti. Khanna, “Bu, anayasaya aykırı” diye konuştu.



Daha önce ABD’nin İran’a karşı savaşa girmemesi konusunda sık sık sesini yükselten Cumhuriyetçi Kongre üyesi Marjorie Taylor Greene ise X hesabından sadece “Hep birlikte birleşip barış için dua edelim” diye yazdı.



“AZİL İÇİN GEREKÇE VAR”



ABD Kongresi’nin üst kanadı Senato’da azınlık lideri olan Demokrat Partili Chuck Schumer de Cumhuriyetçi Partili Senato çoğunluk lideri John Thune’a seslenerek derhal konu hakkında oylama talep etti. Schumer, Kongre’nin Savaş Yetkileri Kanunu’nu uygulaması gerektiğini sözlerine ekledi.



Söz konusu yasa, ABD Kongresi’nin rızası olmadan ABD’nin silahlı bir çatışmaya girmesi konusunda ABD Başkanı’nın yetkilerini sınırlandırmayı amaçlıyor.



Oklahoma’da düzenlenen bir mitingde konuşan bağımsız Vermont Senatörü Bernie Sanders da kalabalığın “Artık savaş olmasın” çağrısına “Katılıyorum” sözleriyle karşılık verdi. ABD’nin saldırısını “alarm verici” sözleriyle tarif eden ABD’li Kongre üyesi, “Bu, çok büyük ölçüde anayasaya aykırı” diye konuştu.



Demokrat Partili Kongre üyesi Alexandria Ocasio-Cortez ise ABD’nin saldırılarının ardından ABD Başkanı Donald Trump’ın görevinden azledilmesi çağrısında bulundu. Siyasetçi, X hesabından şu paylaşımda bulundu: “Başkan’ın yetkilendirme olmaksızın İran’ı bombalama yönünde aldığı feci karar, Anayasa’nın ve Kongre Savaş Yetkileri’nin vahim bir şekilde ihlalini teşkil ediyor. (Trump) düşünmeden nesiller boyunca bizi kapana kıstırabilecek bir savaş başlatma riskini aldı. Bu, kesin ve açık bir şekilde azil için gerekçe teşkil eder” ifadelerini kullandı.



Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Partili azınlık lideri Hakeem Jeffries de Trump’ın ABD’lileri yanlış yönlendirdiğini belirterek, “Savaş riski dramatik bir biçimde arttı. Tehlikeye atılan askerlerimizin güvenliği için dua ediyorum” diye konuştu.



“BU, DOĞRU KARARDI”



Öte yandan, İran’a saldırı, bazı Demokratlardan da destek buldu. İsrail’e desteği ile bilinen Demokrat Partili Pennsylvania Senatörü John Fetterman, yaptığı sosyal medya paylaşımında, Trump’ın doğru bir hamlede bulunduğunu, İran’ın “dünyanın önde gelen terör sponsoru olduğunu ve nükleer kapasitesinin olamayacağını” ileri sürdü.



Cumhuriyetçilerden de Trump’a tebrikler vardı. Saldırı öncesinde de olası bir ABD saldırısına desteğini dile getirmiş olan Senatör Lindsey Graham, X hesabından yaptığı paylaşımda, bunun doğru karar olduğunu ve “rejimin bunu hak ettiğini” savundu. Trump’a “Aferin” diyen Graham, “Vatandaşlarımıza (şunu söylemek isterim): Dünyadaki en iyi hava kuvvetlerine sahibiz. Bu beni çok gururlandırıyor. Uç, savaş, kazan” ifadelerini kullandı.

