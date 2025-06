İran'a saldırılar ABD'lilere soruldu: "İhtiyacımız olan en son şey savaş"

İsrail’in 13 Haziran’da İran’a saldırısıyla başlayan savaşta 12 gün sonra ateşkes sağlandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın emriyle İran’daki üç nükleer tesise saldırı düzenlenmesi İran’ın misillemesini de beraberinde getirirken, ABD’de yapılan kamuoyu yoklamaları ABD halkının ABD saldırıları hakkında ne düşündüğünü ortaya koydu. Anketten ABD Başkanı Trump’ı kızdıracak sonuçlar çıktı.



The Washington Post (WP) gazetesi perşembe gecesi bini aşkın kişiye kısa mesaj yoluyla ABD’nin İran’a saldırıları konusunda ne düşündüklerini sordu. Saldırılara olan destek büyük olmazken, saldırıların başlamasının ardından Trump’ın Cumhuriyetçi Partisi’ni destekleyen insanların savaşa desteğinin de arttığı görüldü.



YÜZDE 45 SALDIRILARI DESTEKLEMİYOR



Gazete, ulaştığı kişilere Trump’ın İran’daki nükleer tesislere hava saldırısı emri vermesini destekleyip desteklemediğini sordu. Yüzde 38 desteklediğini söylerken, yüzde 45 desteklemediğini bildirdi. Emin olmayanların oranı ise yüzde 17’de kaldı.



33 yaşındaki Floridalı bir kadın, “İhtiyacımız olan en son şey bir savaş başlatmak” dedi. 52 yaşındaki Ohiolu bir erkek ise “İran öngörülemez. Nükleer bomba riskini alamazsınız” diye konuştu. 31 yaşındaki Marylandli bir kadın “Bu bizim savaşımız değil, İsrail’in savaşı. Buna kendimizi dahil etmemeliyiz” ifadelerini kullandı.



Demokrat ve bağımsız bu seçmenlerin aksine 61 yaşındaki Ohiolu Cumhuriyetçi Partili bir kadın, “Donald Trump iyi bir lider ve onun barışın yanında olduğuna inanıyorum. İran çok uzun yıllardır zorbalık yapıyor” diye konuştu.



SALDIRI ABD’LİLERİN FİKRİNİ NASIL DEĞİŞTİRDİ?



Öte yandan, ABD İran’a saldırı başlatmadan önce olası saldırıyı destekleyenlerin oranı yüzde 25’ti. Bu oran, saldırıların başlamasının ardından yüzde 38 oldu. Her iki ankette de saldırılara karşı çıkanların oranı yüzde 45'ti. Saldırılardan önce katılımcıların yüzde 30’u “emin olmadığını” söylerken, bu oran saldırı sonrası yüzde 17’ye geriledi.



Saldırının ardından Cumhuriyetçilerin desteği 30 puan artarken, bağımsız seçmenler arasındaki destek oranı da bu süreçte yüzde 20’den 30’a yükseldi. Demokratlar arasındaki destek oranı saldırılar öncesinde yüzde 9 iken saldırı sonrası bu oran yüzde 8 oldu.



Bu süreçte askerlerin ya da gazilerin olduğu hanelerdeki destek oranı yüzde 37’den yüzde 54’e yükselirken, eski ya da mevcut bir askerin yaşamadığı hanelerde de destek oranı yüzde 23’ten yüzde 35’e yükseldi.



ANKET, PARTİLER ARASI KUTUPLAŞMAYI ORTAYA KOYDU



Anket katılımcılarına ABD’nin cumartesiyi pazara bağlayan gece düzenlediği saldırıların İran’ı nükleer silah geliştirmekten alıkoyacağına ne kadar inandıkları da soruldu. Yüzde 16 bundan “çok emin”, yüzde 36 ise “biraz emin” olduğunu belirtti. Katılımcıların yüzde 25’i “o kadar da emin olmadıklarını” söylerken, “hiç emin olmadıklarını” belirtenlerin oranı yüzde 23 oldu. Diğer bir deyişle, emin olanların oranı olmayanlardan daha fazlaydı.



Bu soruya verilen yanıtlar ABD’de parti hatlarında yaşanan kutuplaşmayı da ortaya koydu. Buna göre, her 10 Cumhuriyetçiden sekizi ABD’nin saldırılarının İran’ı nükleer silah geliştirmekten alıkoyacağına inanırken, yaklaşık her 10 Demokrattan sekizi bunun tam tersini düşünüyordu.



TOPYEKÛN SAVAŞ OLASILIĞINDAN HERKES ENDİŞELİ



Ankette katılımcılara ABD’nin İran ile topyekûn bir savaş girmesi olasılığından ne kadar endişeli olduğu da soruldu. “Çok endişeliyim” diyenlerin oranı yüzde 38, “biraz endişeliyim” diyenlerin oranı yüzde 36 oldu. “Pek de endişeli olmayanların” oranı yüzde 17 olarak kayıtlara geçerken, “hiç endişeli olmayanların” oranı yüzde 9’da kaldı. Öte yandan, hem Demokratların hem Cumhuriyetçilerin hem de bağımsız seçmenlerin çoğunluğu endişeli olduklarını dile getirdi.



ABD’LİLER ASKERİ GÜÇLE HÜKÜMETİN DEVRİLMESİNİ İSTEMİYOR



ABD’lilere ABD’nin İran’daki hükümeti devirmek için askeri güç kullanmasına destek verip vermedikleri de soruldu. Destek oranı yüzde 22’de kalırken, buna karşı çıkanlar katılımcıların yüzde 48’ini oluşturdu. Emin olmayanların oranı ise yüzde 30 oldu.



ABD’nin İran’a daha fazla saldırı düzenlemesine destekleri de sorulan katılımcılardan yüzde 43’ü buna karşı çıktı. Yüzde 31 destek verdiğini, yüzde 26 iSe karşı olduğunu belirtti.



ABD HALKI KARA HAREKATINA DA KARŞI



Katılımcılar, en büyük itirazı ise İran’ın nükleer tesislerinin hava saldırıları ile imha edilmemesi halinde bunun için ABD askerlerinin gönderilmesine gösterdi. Yüzde 53 buna karşı çıktı. Destekleyenlerin oranı yüzde 21, emin olmayanların oranı yüzde 26’da kaldı.