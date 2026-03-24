İran'a saldırılarda cezaevleri de hasar gördü

Wall Street Journal gazetesinin uydu görüntülerine dayanan analizine göre, gözaltı merkezlerini barındıran dört kentteki en az yedi tesis hava saldırılarında vuruldu.

Bu tespit, savaşın başlangıcından, ABD merkezli uydu şirketlerinin bölgeden yeni görüntülerin yayımlanmasını kısıtlamaya başladığı Mart ayı başına kadar geçen süreyi kapsıyor.

Gazetenin haberine göre, İran’ın batısındaki Evin ve Marivan cezaevleri de, yakınlardaki altyapıya yönelik saldırılar nedeniyle kısmen hasar gördü.

Mahkumların, insansız hava araçlarının seslerinin duyduklarında sığınacak yer aradıkları belirtiliyor.



İSRAİL SALDIRILARI DOĞRULADI

Wall Street Journal, hava saldırılarında vurulan gözaltı merkezlerinin koordinatlarını hem ABD Savunma Bakanlığı’na hem de İsrail ordusuna iletti. Savunma Bakanlığı yorum yapmayı reddetti.

İsrail ordusu hava saldırılarına ait koordinatları incelediğini ve İran’ın askeri kapasitesini zayıflatmak amacıyla bu saldırıları gerçekleştirdiğini doğruladı.

Yapılan açıklamada, söz konusu yerlerin “İran rejiminin güvenlik aygıtının bir parçası olduğu ve yıllardır terör faaliyetleri yürüttüğü” ifade edildi.



12 GÜN SAVAŞINDA DA HEDEF OLMUŞTU

Ağır işkenceler ve insan hakları ihlalleriyle anılan Evin cezaevi, Haziran ayındaki 12 gün savaşında da İsrail'in saldırılarının hedefi arasındaydı. Saldırıda hapishane personeli arasından ölenler olmuştu.

Devrim Muhafızları’nın istihbarat birimi tarafından yönetilen Evin’in en yüksek güvenlikli 209 numaralı bölümündeki onlarca mahkum, herhangi bir uyarı yapılmadan başka yerlerdeki gizli tesislere nakledildi.

Gazeteye göre aileleri nereye nakledildiklerini bilmiyor.

İnsan hakları kuruluşları, hava saldırıları nedeniyle mahkumların “eşi görülmemiş bir tehlikeyle” karşı karşıya oldukları uyarısında bulunuyor.