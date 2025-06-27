İran’a saldırıları Hiroşima’ya benzeten Trump’a Japonya’dan tepki: “Kabul edilemez”

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın nükleer tesislerine yapılan saldırıları ABD’nin İkinci Dünya Savaşı sırasında Nagazaki ve Hiroşima’ya atom bombası atmasına benzetmesi Japonya’da tepki yarattı.



Trump, Hollanda’nın Lahey kentindeki NATO Lideler Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, İran’ın nükleer tesislerine yaptıkları saldırıların “savaşı bitirdiğini” savunarak, “Hiroşima örneğini kullanmak istemiyorum, Nagazaki örneğini kullanmak istemiyorum; ancak bu, temelde aynı şey” ifadelerini kullanmıştı.



ABD, Ağustos 1945’te iki kente atom bombası attığında yaklaşık 140 bin kişi hayatını kaybetmişti. Hayatta kalanların karşı karşıya kaldığı psikolojik travma ve artan kanser riski ise bugün halen devam ediyor.



“HİSSETTİĞİM TEK ŞEY ÖFKE”



BBC’nin haberine göre, Nagazaki Belediye Başkanı Shiro Suzuki, Trump’ın yorumlarının “atom bombası atılmasını meşrulaştırması durumunda bunun bombalanmış bir kent olarak kendileri için son derece üzücü olduğunu” ifade etti.



Japon kamu yayıncısı NHK’nin haberine göre, kendisi de atom bombasından sağ kurtulmuş bir isim olan Nobel ödüllü Nihon Hidankyo hak örgütünün eş başkanı Mimaki Toshiyuki de Trump’ın yorumlarının “kabul edilemez” olduğunu söyledi.



Kyodo haber ajansının aktardığına göre, gruba mensup Teruko Yokoyama ise “Gerçekten hayal kırıklığı içindeyim. Tek hissettiğim, öfke” diye konuştu.



HİROŞİMA’DA PROTESTO



ABD’nin atom bombası saldırılarından hayatta kalan kişiler, perşembe günü Hiroşima’da protesto gösterisi düzenleyerek Trump’ın sözlerini geri almasını istedi. Hiroşima’daki vekiller de Trump’ın atom bombalarının kullanımını meşrulaştıran açıklamalarının reddedildiğine dair bir karar tasarısını kabul etti.



Tokyo’nun Trump’ın açıklamaları dolayısıyla şikayette bulunup bulunmayacağı sorusuna yanıt veren Baş Kabine Sekreteri Hayashi Yoshimasa, Japonya’nın atom bombalarına dair duruşunu defalarca Washington’a ilettiğini söyledi.



Japonya, şimdiye kadar dünyada nükleer bir saldırının hedefi olan tek ülke durumunda. Hiroşima’da 1960’lı yıllardan bu yana ülkenin nükleer silahlara olan muhalefetini temsil eden bir barış ateşi yanıyor. Bir savaş müzesinin hemen girişinde ise dünyadaki en son nükleer saldırıdan bu yana geçen günlerin sayısını gösteren bir saat yer alıyor. Hiroşima’yı ziyaret eden dünya liderlerinden de barışa olan bağlılıklarını ifade etmeleri için kağıttan turnalar yapmaları isteniyor.

