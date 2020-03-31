İran'a uygulanan ambargoya corona virüs arası

Avrupa tarafından ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları delmemek için kurulan Instex adlı ticaret karşılığı para gönderme mekanizması ilk defa kullanıldı. Fransa, Almanya ve İngiltere tarafından geliştirilen bu sistem ile ABD'nin uyguladığı yaptırımlar delinmeden İran'la ticaret yapılması mümkün hale gelmişti ama bu sistem daha önce hiç kullanılmamıştı.



Almanya Dışişleri Bakanlığı İnstex kullanılarak İran’a tıbbi malzeme ihracatı yapıldığını açıkladı. Tıbbi malzemelerin İran’a ulaştığını bildirilen basın açıklamasında, İnstex ve İran’da bulunan karşılığı STFI’in bundan böyle daha çok kullanılarak geliştirileceği ifade edildi.



İnstex ve İran’daki karşılığı STFI, ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları delmemek için geliştirilen, Avrupa ile İran arasında yasal olarak para gönderilmesini sağlayan bir ticaret mekanizmasıdır.

Avrupalı şirket sahipleri, ABD yaptırımlarını delmeden ve ABD’den ceza almadan İran’a insani, tıbbi ve ziraat ürünleri içeren malzemelerin ticaretini yapmak için bu mekanizmayı kullanabilecekler.