İran'a yaptırımlar Pazartesi açıklanacak. "Yeni saldırılara gerek kalmayabilir"

İran 'la savaşta strateji değiştirerek ekonomik baskıyı artıran ABD, Tahran'ı yeni yaptırımlarla vurmaya hazırlanıyor. Amerikan Başkanı Donald Trump 'ın "eşi benzeri görülmemiş" dediği yaptırımlar için gözler pazartesi gününe çevrildi.

Trump'ın Hazine Bakanı Scot Bessent, yeni yaptırımların hafta başında açıklanacağını duyurdu. Amerikan CNBC kanalına konuşan Bessent, ekonomik baskının artırılmasının yeni ve büyük çaplı saldırılara duyulan ihtiyacı azaltabileceğini savundu.

ABD'li bakan, yeni yaptırımların İran'a uygulanan deniz ablukasıyla birlikte yürütüleceğini belirterek, "Bu iki aşamalı bir darbe" dedi. Washington'ın hedefini de açıklayan Bessent, yaptırımların "İran rejimini çökerteceğini" iddia etti.



MÜTTEFİKLERE “YA BİZİMLESİNİZ YA DA BİZE KARŞISINIZ” MESAJI

Bessent, ABD’nin İran’a ekonomik baskıyı artıracağını belirterek, Trump yönetiminin Tahran’a "herhangi bir tür can simidi" sağlayan ülkelere ağır ekonomik yaptırımlar uygulayacağını ifade etti. Bessent, planlanan yaptırımların "dünya tarihindeki en büyük koordineli ekonomik izolasyon" olacağını savundu.



Bessent, ABD’nin müttefiklerine "ya bizimlesiniz ya da bize karşısınız" mesajı vereceğini belirterek, "İster para transferi yapın, İran petrolü satın alın, ister deniz yoluyla gemi transferleri gerçekleştirin, İran’la iş yapmaya devam etmekte ısrar ederseniz; ABD Hazine Bakanlığı ve ABD hükümeti size karşı yaptırım uygulamak için tüm gücünü ve imkanlarını kullanacaktır" dedi.



ÇİN'E MESAJ



Washington'ın baskısının hedefindeki ülkelerden biri de Çin. Zira Amerikalı araştırmacılara göre Çin, İran'ın ihraç ettiği petrolün yüzde 80'inden fazlasını satın alıyor.

Pekin'e mesaj gönderen Bessent, Çin'in enerji ihtiyacının yaklaşık yarısını Körfez ülkelerinden karşıladığını belirtti. "Çin'in Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını istemesinin kendi çıkarına olacağını" ifade etti.

Ancak Pekin yönetimi yaptırımlara karşı çıkıyor. Çin'in Washington Büyükelçiliği, yaptırımların sorunun çözümüne yardımcı olmayacağının altını çizdi. Tarafları siyasi ve diplomatik yolları kullanmaya çağırdı.



ARAKÇİ'DEN ABD'YE BORÇ GÖDNERMESİ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de sosyal medyadan "ABD hükümetinin borçlarının rekor kırarak 40 trilyon doları geçtiğini" hatırlattı. Trump'ın yaptırım hamlesine tepki gösteren Arakçi, bunu "Amerikan kamuoyunun dikkatini ülke içindeki ekonomik sorunlardan uzaklaştırma girişimi" olarak değerlendirdi. İran Dışişleri Bakanlığı da yaptırım tehditlerini "ekonomik terörizm ve insanlığa karşı suç" şeklinde nitelendirdi.