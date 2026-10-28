İran'a yeni saldırı olacak mı? Trump seçimlerden sonrasını işaret etti

ABD Başkanı Donald Trump , günlerden konuşulan "İran 'a yeni saldırı olacak mı?" sorusunu yanıtladı. Trump, İran'a saldırı için, “Ara seçimlerden sonra olabilir” dedi.



İsrail'de değişimlere ilişkin de konuşan ABD Başkanı, seçim sonuçları Netanyahu için zafere benzediğini ve bunların hepsinin kendi desteğinden sonra gerçekleştiğini söyledi.



"VENEZUELA ABD'NİN 51. EYALETİ OLABİLİR"



Trump, 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri yaklaşırken Texas'ta düzenlediği seçim mitinginde, dış politika gündemini değerlendirdi.

Trump, Venezuela ile "harika" bir ilişkiye sahip olduklarını ve bu ülkeden yüksek miktarda petrol aldıklarını aktararak, bazı Amerikan petrol şirketlerinin de bu ülkede ciddi yatırımlar yaptığını dile getirdi.

Venezuela'nın yakında müreffeh bir ülke olacağını düşündüğüne işaret eden Trump, "Belki de yakın bir gelecekte burası 51. eyaletimiz haline gelir. Bu mümkün, bunu gerçekleştirelim, orayı 51. eyaletimiz yapalım. Devlet başkanı yerine vali seçimi yapalım." değerlendirmesini yaptı.