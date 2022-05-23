İran'da 10 katlı bina çöktü

Haberler - Anadolu Ajansı 23.05.2022 - 13:29 | Son Güncelleme : 23.05.2022 - 13:41
İran Kızılay Kurumuna ait Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abadan kentindeki Tehlenci Emiri bölgesinde 10 katlı iş merkezi yıkıldı.
Açıklamada, çevre illerden 4 arama kurtarma timinin bölgeye sevk edildiği belirtildi.
ÖLÜ VE YARALI SAYISI ARTABİLİR
Konuya ilişkin açıklama yapan yetkililer enkazdan 1 ceset çıkartıldığını belirtti. Çöken binada 7 kişi yaralandı.
Çöken binanın inşaat halinde olduğu ve ölü sayısının artabileceği ifade edildi.