İran'da 10 katlı bina çöktü

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Abadan kentinde 10 katlı bir bina çöktü. Olayda 1 kişinin öldüğü 7 kişinin öldüğü belirtiliyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 23.05.2022 - 13:29 | Son Güncelleme : 23.05.2022 - 13:41

Kızılay Kurumuna ait Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abadan kentindeki Tehlenci Emiri bölgesinde 10 katlı iş merkezi yıkıldı.

Açıklamada, çevre illerden 4 arama kurtarma timinin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

ÖLÜ VE YARALI SAYISI ARTABİLİR

Konuya ilişkin açıklama yapan yetkililer enkazdan 1 ceset çıkartıldığını belirtti. Çöken binada 7 kişi yaralandı. 

Çöken binanın inşaat halinde olduğu ve ölü sayısının artabileceği ifade edildi. 

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