İran'da 10 katlı bina çöktü: 5 ölü 27 yaralı

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Abadan kentinde 10 katlı bir bina çöktü. Olayda, 80 kişinin enkaz altında kaldığı, 5 kişinin öldüğü 27 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Haberler - Anadolu Ajansı 23.05.2022 - 16:06

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İran'da 10 katlı bina çöktü: Olay yerinden ilk görüntüler

Kızılay Kurumuna ait Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abadan kentindeki Tehlenci Emiri bölgesinde 10 katlı iş merkezi yıkıldı.

Açıklamada, çevre illerden 4 arama kurtarma timinin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

ÖLÜ VE YARALI SAYISI ARTABİLİR

Konuya ilişkin açıklama yapan yetkililer enkazdan 5 ceset çıkartıldığını belirtti. Çöken binada 27 kişi yaralandı. 80 kişinin ise enkaz altında kaldığı aktarıldı.

Çöken binanın inşaat halinde olduğu ve ölü sayısının artabileceği ifade edildi. 

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