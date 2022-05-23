İran'da 10 katlı bina çöktü: 5 ölü 27 yaralı

Haberler - Anadolu Ajansı 23.05.2022 - 16:06
İran Kızılay Kurumuna ait Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abadan kentindeki Tehlenci Emiri bölgesinde 10 katlı iş merkezi yıkıldı.
Açıklamada, çevre illerden 4 arama kurtarma timinin bölgeye sevk edildiği belirtildi.
ÖLÜ VE YARALI SAYISI ARTABİLİR
Konuya ilişkin açıklama yapan yetkililer enkazdan 5 ceset çıkartıldığını belirtti. Çöken binada 27 kişi yaralandı. 80 kişinin ise enkaz altında kaldığı aktarıldı.
Çöken binanın inşaat halinde olduğu ve ölü sayısının artabileceği ifade edildi.