İran'da 10 katlı bina çöktü: 5 ölü 27 yaralı

İran Kızılay Kurumuna ait Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abadan kentindeki Tehlenci Emiri bölgesinde 10 katlı iş merkezi yıkıldı.



Açıklamada, çevre illerden 4 arama kurtarma timinin bölgeye sevk edildiği belirtildi.



ÖLÜ VE YARALI SAYISI ARTABİLİR

Konuya ilişkin açıklama yapan yetkililer enkazdan 5 ceset çıkartıldığını belirtti. Çöken binada 27 kişi yaralandı. 80 kişinin ise enkaz altında kaldığı aktarıldı.

Çöken binanın inşaat halinde olduğu ve ölü sayısının artabileceği ifade edildi.