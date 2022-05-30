İran'da 10 katlı binanın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 31'e yükseldi

İran devlet televizyonuna göre Huzistan Valisi Sadık Haliliyan, Abadan kentinde çöken 10 katlı iş merkeziyle ilgili son bilgileri paylaştı.



Haliliyan, "Enkazda 2 cesede daha ulaşıldı. Ölü sayısı 31'e yükseldi" dedi.



Huzistan Kızılay Teşkilatı Başkanı Vahid Şabani ise enkazda arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.



Olaya ilişkin, önceki iki belediye başkanı dahil 13 kişi gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?



Abadan'da yapımı süren 10 katlı Metropol İş Merkezi 23 Mayıs'ta öğle saatlerinde çökmüştü. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Abadan Belediye Başkanı Hüseyin Hamidpur ile önceki iki belediye başkanı dahil 13 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.



Huzistan Kızılay Teşkilatı Başkanı Şabani, arama-kurtarma çalışmaları kapsamında 48 kişinin enkazdan sağ çıkarıldığını belirtmişti.



Huzistan Valisi Haliliyan, dün, ölü sayısını 29 olarak açıklamıştı.