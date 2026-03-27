İran'da 120 müze hasar aldı. UNESCO listesindeki yapılar tek tek yok oluyor

İran’da Tahran Belediye Meclisi Kültürel Miras Komitesi Başkanı Ahmed Alavi, ABD ve İsrail’in saldırıları sonucu ülke genelinde en az 120 kültürel ve tarihi alanın ciddi şekilde zarar gördüğünü açıkladı.

Alavi, müzeler, tarihi yapılar ve kültürel alanların doğrudan hedef alındığını ve önemli yapısal hasar oluştuğunu belirtti.

UNESCO MİRASLARI DA HEDEFTE

Devlet televizyonuna konuşan Alavi, hasar gören yerler arasında UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Gülistan Sarayı’nın da bulunduğunu söyledi.

Ayrıca Tahran’daki Mermer Saray, Teymourtash Evi ve Sadabad Sarayı kompleksinin de saldırılardan etkilendiği aktarıldı.

SADABAD SARAYI DİKKAT ÇEKİYOR

Başkentte en çok ziyaret edilen alanlardan biri olan Sadabad Sarayı, geniş park alanları ve İran tarihine adanmış müzeleriyle biliniyor.

Kompleks aynı zamanda İran Cumhurbaşkanı ve Tahran Valisi’nin resmi konutlarını barındırırken, çevresinde Devrim Muhafızları’na ait tesisler de bulunuyor.

BİRÇOK MİRAS ALANI HASAR ALDI

Birleşmiş Milletler verilerine göre İran’daki 29 UNESCO miras alanından en az dördü savaşta zarar gördü. Bunlar arasında Gülistan Sarayı’nın yanı sıra İsfahan’daki Çehel Sütun Sarayı, aynı şehirdeki Mescid-i Cuma ve Hürremabad Vadisi’ndeki tarih öncesi alanlar yer alıyor.

BİNLERCE YILLIK MİRAS TEHLİKEDE

Binlerce yıllık geçmişe sahip İran, zengin kültürel mirasıyla öne çıkarken, bu varlıkların büyük bölümü bugüne kadar kitlesel turizmin etkisinden büyük ölçüde korunmuştu.