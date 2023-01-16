İran'da 15 dakikada idam kararı

Şimdiye kadar 22 kişi idam cezasına çarptırıldı, bunun 4'ü infaz edildi. 7 Ocak'ta idam edilen 22 yaşındaki Muhammed Mehdi Karami'ye kendisini savunması için 15 dakikalık süre verildiği ortaya çıktı.

Bunun protestocuları caydırmak için yapılan kasti bir uygulama olduğu düşünülüyor. İdamla yargılamalarda gazetecilere ve ailelere davayı izleme izni verilmiyor.

Yetkililer davadan uygun gördükleri kısa bir videoyu kamuoyuyla paylaşıyor. Avukatların ailelerle görüşmesinin engellendiği, normal yargılama sürecinin işletilmediği de gelen bilgiler arasında. Bu süreçte yargılananların işkence gördüğüne dair bilgiler de var.

109 İDAM DOSYASI DAHA VAR

İran'da İngiltere adına casuslukla suçlanan eski Savunma Bakan Yardımcısı idam edildi Haberi Görüntüle

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü'nün (IHR) raporuna göre gösterilerde gözaltına alınanlardan en az 109'unun dava dosyasının idam istemiyle mahkemeye gönderildiği belirtildi.



ÖLÜ SAYISI ARTIYOR



İran'daki gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 481'e yükseldiğini açıkladı.



IHR'ye ait internet sitesinde yayımlanan raporda, yaşamını yitiren göstericilerden 35'inin kadın, 64 kişinin ise 18 yaş altı olduğu belirtildi.



Ülkedeki 31 eyaletten 25’ine dair verilerin yer aldığı raporda, en fazla can kaybının Sünnilerin yoğunlukta olduğu Sistan-Beluçistan eyaletinde yaşandığı aktarıldı.