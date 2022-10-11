İran'da 16 yaşındaki Nika’nın ölümünden önceki son anları ortaya çıktı

İnternette yayınlanan videolarda İranlı Nika Shakarami’nin ölümünden saatler önce bir protestoya katıldığı görüldü. 16 yaşındaki Shakarami, İran’ın başkenti Tahran'da bir çöp bidonunun üzerinde ayakta başörtüsünü yakarken görülüyor.



Genç kız protestonun ardından arkadaşını arayıp bir polis tarafından kovalandığını belirtmiş, cesedi 10 gün sonra burnu ezilmiş ve darbelerden kafatası kırılmış olarak ailesine teslim edilmişti.

Ailesi ayrıca kızlarının cesedinin güvenlik güçleri tarafından çalındığını da öne sürmüştü. BBC’ye konuşan aileye yakın kaynaklar cesedin, genç kızın babasının memeleketi olan Khorramabad'dan kaçırıldığını ve yakındaki Veysian kasabasına gönderildiğini söylemişti.

ANNE, KIZININ ÖLÜMDEN GÜVENLİK GÜÇLERİNİ SORUMLU TUTTU



Shakarami’nin annesi Nesrin Shakarami ise BBC Persian servisine yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerini kızını öldürmekle suçladı. Ancak yetkililer, genç kızın inşaat halindeki bir binadan muhtemelen işçiler tarafından atıldıktan sonra öldüğünü iddia etti.



Fotoğrafta, ailesinin güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü öne sürdüğü 16 yaşındaki Nika Shakarami görülüyor.

Geçen hafta İran devlet televizyonu, Nika’nın bir sokakta yürürken ve bir kapıdan inşaat halindeki bir binaya girdiğini gösteren bulanık görüntüler yayınladı.



Ancak, Nesrin Shakarami, videodaki kişinin kızı olmadığını söyledi. Aileye yakın bir başka kaynak da videodaki kişilerin Nika gibi yürümediklerini söyledi.

AİLEYİ YANLIŞ BEYANLARDA BULUNMAYA ZORLADILAR



Nesrin Shakarami ayrıca kız kardeşi Atash ve erkek kardeşi Mohsen'in gözaltındayken Nika'nın ölümü hakkında yanlış beyanlarda bulunmaya zorlandıklarını iddia etti.



Anne Shakarami, "Güvenlik güçleri, Kardeşimin dört yaşındaki çocuğunu gözaltına almakla tehdit etti" dedi.



Öte yandan, Nika Shakarami’nin ailesi, kaybolduktan 10 gün sonra genç kızın cesedini morgda bulduklarını ve kimliğini tespit etmek için yetkililerin sadece birkaç saniye yüzünü görmelerine izin verdiğini söyledi. Atash ayrıca Devrim Muhafızlarının kendisine Nika'nın beş gün gözaltında tutulduğunu ve ardından hapishane yetkililerine teslim edildiğini söylediğini ifade etti.



16 yaşındaki genç kızın cenazesinin kaçıldığı iddia edildi.

Nesrin Shakarami, ayrıca Nika'nın son günlerde sosyal medyada ortaya çıkan videolarda görülen protestoya katıldıktan saatler sonra ortadan kaybolduğunu söyledi.



Videolardan birinde Nika Saharami, bir çöp bidonunda üzerinde yanan bir başörtüsünü sallıyor. Etrafındaki bir kalabalık ise , tüm devlet meselelerinde son sözü söyleyen Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney'e atıfta bulunarak "diktatöre ölüm" sloganları atıyor. Başka bir video ise sahneyi farklı bir açıdan gösteriyor.



منبعی نزدیک به خانواده #نیکا_شاکرمی تایید کرد که دختری که در این ویدیو روسری‌اش را آتش می‌زند خود نیکا است.#مهسا_امینی pic.twitter.com/j0hnq83e6n — Parham Ghobadi (@BBCParham) October 10, 2022

Nesrin Shakarami, "Nika gibi ben de çocukluğumdan beri zorunlu başörtüsüne karşıyım. Ama benim kuşağım protesto edecek kadar cesur değildi. Benim yaşımdaki insanlar yıllarca baskı, iftira ve aşağılamayı kabul etti ama kızım protesto etti ve bunu yapmaya hakkı vardı" diye konuştu.

Z KUŞAĞI MAHSA AMİNİ PROTESTOLARINDA ÖN SAFHALARDA YER ALDI



Öte yandan, 1997-2012 yılları arasında doğanlar olarak tanımlanan "Z Kuşağı", İslam Cumhuriyeti'nin kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla ahlak polisi tarafından gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümüyle alevlenen protestoların ön saflarında yer aldı.



Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

İRAN'DAKİ PROTESTOLARDA 28 ÇOCUK ÖLDÜ

Nika ise söz konusu protestolar sırasında öldürülen tek genç protestocu olmadı. 22 yaşındaki Hadis Najafi'nin ailesi, 21 Eylül'de Tahran'ın batısındaki Karaj şehrinde protesto yaparken güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldüğünü söyledi.

Uluslararası Af Örgütü'ne göre, 16 yaşındaki başka bir kız çocuğu Sarina Esmailzadeh'in 23 Eylül'de Karaj'daki protestolar sırasında güvenlik güçleri tarafından kafasına coplarla ağır bir şekilde dövüldükten sonra öldü.



İran Çocuk Haklarını Koruma Derneği ise ülkedeki protestolar sırasında toplam 28 çocuğun öldürüldüğünü bildirdi. Grup, diğer birçok çocuğun da tutuklandığını ve gözaltı merkezlerinde tutulduğunu açıkladı.