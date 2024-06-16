İran'da 2 bin 654 mahkuma bayram dolayısıyla "af veya ceza indirimi"

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, "Kurban ve Gadir-i Hum" bayramları münasebetiyle 2 bin 654 mahkumun affedilmesini veya cezalarının hafifletilmesini öngören kararı onayladı.

İran'da 2 bin 654 mahkuma bayram dolayısıyla "af veya ceza indirimi"

yargısına bağlı Mizan Haber Ajansına göre, Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsini Ejei'nin Kurban ve Gadir-i Hum bayramları dolayısıyla önerisi ve Hamaney'in onayıyla 2 bin 654 mahkumun cezalarına ilişkin düzenleme yapıldı.

Devrim ve Genel Mahkemeler ile Silahlı Kuvvetler Yargı Kurumlarından ceza alan mahkumları kapsayan karara göre, 29 idam mahkumunun cezaları hapse çevrilecek, 1038 mahkum da tahliye edilecek.

Af kapsamına girenlerin 182'si kadın, 53'ü güvenlikle ilgili suçlamalardan hüküm giyenler ve 30'unun yabancı uyruklu mahkumlar olduğu ifade edildi.

İran Anayasası'nın 110. maddesine göre, Hamaney'in mahkumları af yetkisi bulunuyor. Hamaney, İran Yargı Erki'nin talebi üzerine her sene devrimin yıl dönümü başta olmak üzere bayramlarda ve diğer dini günlerde mahkumlar için af çıkarıyor.

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