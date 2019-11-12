İran'da 2 Türk bilim insanına ödül

Prof. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Dr. Umran İnan, İran'da Nobel'e alternatif kabul edilen Mustafa Bilim ödülünü aldılar.



İran’da Nobel’e alternatif kabul edilen Mustafa bilim ödüllerinde 5 bilim insanına farklı dallarda ödül verildi.



İran’ın Başkenti Tahran’da Talar Vahdet salonunda düzenlenen Uluslararası Mustafa Bilim Ödüllerinde Türkiye’den Almanya Mainz Üniversitesi Tıp Merkezi profesörü Prof. Dr. Uğur Şahin ve Koç Üniversitesi rektörü Umran İnal’a ödül verildi.



Prof. Dr. Şahin bir hastanın mutasyon profiline göre uyarlanmış mRNA bazlı aşıların geliştirilmesi ve klinik testi için kişiselleştirilmiş kanser immünoterapileri konusundaki çalışmaları nedeniyle Uluslararası Mustafa Bilim Ödülü’ne layık görüldü.



İyonosferik ve Atmosferik Fizik alanındaki çalışmaları nedeniyle Mustafa ödülüne layık görülen Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan ise “Mustafa Bilim ve Teknoloji Vakfı” tarafından bilimin gelişimine katkıda bulunmak ve İslam dünyasındaki akademisyen ve araştırmacılar arasındaki bilimsel ilişkileri teşvik kapsamında ödülünü aldı.



İran’da Uluslararası Mustafa Bilim ödülü her iki yılda bir kez düzenleniyor. Bul yıl düzenlenen Mustafa ödülü etkinliğine farklı ülkelerden 100’ün üzerinde bilim insanı ve akademisyen katıldı.

9 Kasım’da gerçekleştirilen etkinlikte ödüller sahiplerine verildi. İran tarafından verilen Mustafa Ödülü’nde bir Mustafa Madalyası ve 500.000 dolar (2 milyon 890 bin lira) ödül sahiplerine verildi.

