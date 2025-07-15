İran'da 4.7 şiddetinde deprem!

İran'da Simnan’a bağlı Şahrud ilçesinin Kaymakamı Ebutaleb Celali, bugün yerel saatle 10:44’te Şahrud’da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.



Mehr haber ajansının bildirdiğine göre depremin merkez üssünün Şahrud’un Emiriye bölgesi olduğunu belirten Celali, bu depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini kaydetti.



Celali, muhtemel hasarları incelemek üzere Kızılay değerlendirme ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini ifade etti.