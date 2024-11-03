İran'da 4,8 büyüklüğünde deprem

İran'ın Simnan eyaletinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gelen bilgilere göre herhangi bir hasar bilgisi alınmadı.

İran'da 4,8 büyüklüğünde deprem

Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Simnan eyaletine bağlı Germser ilçesi olan 4,8 büyüklüğündeki , yerel saatle 05.16'da kaydedildi.

Başkent Tahran'da da hissedilen depremin 11 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Simnan Kriz Yönetimi Merkezi'nden yapılan açıklamada, bölgeye ekiplerin gönderildiğini ancak şu ana kadar herhangi bir hasar bilgisi alınmadığı aktarıldı.

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