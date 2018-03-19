İran'ın güneyindeki Kohgiluye ve Buyer Ahmed eyaletine bağlı Dehdeşt kentinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, merkez üssü Dehdeşt kenti olan depremin yerel saatle 23.02'de, yerin 24 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.
İran'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Anadolu AjansıDünya
İran'ın güneyindeki Dehdeşt kentinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İran'ın güneyindeki Kohgiluye ve Buyer Ahmed eyaletine bağlı Dehdeşt kentinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.