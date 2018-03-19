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İran'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Anadolu Ajansı

Dünya

İran'ın güneyindeki Dehdeşt kentinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'ın güneyindeki Kohgiluye ve Buyer Ahmed eyaletine bağlı Dehdeşt kentinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, merkez üssü Dehdeşt kenti olan depremin yerel saatle 23.02'de, yerin 24 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

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