İran'da 5.5 büyüklüğünde deprem

İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Sorhe ilçesi olan 5.5 büyüklüğündeki sarsıntı, yerel saatle 21.19'da kaydedildi.



Depremin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.



Depremin Tahran'ın doğusundaki ilçelerden de hissedildiği bildirilirken muhtemel hasara ilişkin bilgi verilmedi.